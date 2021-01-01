Фото: https://vk.com/rd3ufa В Башкирии в новогоднюю ночь родились 15 малышей Фото: https://vk.com/rd3ufa

В первые часы нового года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 15 малышей. С полуночи до шести часов утра родились 6 мальчиков и 9 девочек.

Первый ребенок 2021 года в республике родился в 00.30 часов в Уфе, в Республиканском перинатальном центре. Это девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Софья Алешина.

В прошлом году в новогоднюю ночь родились 20 малышей: 11 мальчиков и 9 девочек.

Рекордной по количеству новорожденных в республике была новогодняя ночь 2015 года. 1 января с полуночи до шести часов утра родилось 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек.