Фото: соцсети









Фото: соцсети

В Уфе новогодний фестиваль «TERRA ZIMA» начался с Забега обещаний.

Акция проходит в Уфе в седьмой раз. Суть забега заключается в том, что каждый год участники пишут на табличке как минимум одно свое обещание, которое должны исполнить в текущем году, и пробегают 2021 метр в любом темпе или проходят скандинавской ходьбой.

К Забегу обещаний также сегодня присоединились жители других городов и районов Башкирии.

Новогодний фестиваль «TERRA ZIMA» продлится до 4 января.

Также сегодня 1 января в рамках марафона в 17 часов на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» пройдет Конкурс карнавальных костюмов. В конкурсе примут участие все желающие, пришедшие на праздник в оригинальных карнавальных костюмах. Победителя ожидает главный приз конкурса — iPhone 12.

2 января для горожан и гостей столицы в нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» состоится открытие «Зимнего сабантуя». Запланированы эксклюзивные зимние развлечения: катания на лошадях, бои с мешками, состязания в лыжно-лучном биатлоне. Кроме того, впервые в республике пройдёт конкурс самоваров. Обладатели самоваров могут продемонстрировать свой самовар, растопить его, заварить свежий горячий чай и проявить творчество в презентации гостеприимства. Лучший самоварщик получит приз 50 тысяч рублей.

На третий день фестиваля пройдет Всероссийский Парад Снегурочек, который возглавит российская актриса, эстрадная певица Анна Семенович. Праздничное шествие парада начнёт свое действие на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и будет следовать по улице Заки Валиди. В параде могут участвовать все желающие. Единственное условие — наряд Снегурочки. Мероприятие будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра Дедов Морозов. Снегурочка, которая по мнению жюри наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз в 100 тысяч рублей.

Четвертый, завершающий, день фестиваля для горожан и гостей города запомнится Парадом конно-санных экипажей, который возьмет старт от спуска у нижней площадки Конгресс-холла «Торатау» (парка «Ватан»). Место проведения — набережная реки Белой. В рамках парада пройдет конкурс на самое яркое, красочное и оригинальное украшение упряжки и оформление экипажа. Гостей ждёт катание на лошадях, живая музыка, песни под баяны и весёлое настроение.

Регистрация на конкурсы, дополнительная информация о мероприятиях доступна на официальном сайте фестиваля «TERRA ZIMA».