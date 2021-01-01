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1 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфа встретила Новый 2021 год фейерверком

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа, Олег Яровиков, Валерий Шахов | Видео: Олег Яровиков

Уфа встретила Новый 2021 год фейерверком Фото: администрация г.Уфа, Олег Яровиков, Валерий Шахов | Видео: Олег Яровиков

В ночь с 31 декабря на 1 января для уфимцев и гостей города был организован праздничный фейерверк, полюбоваться которым можно было на площади имени В.И. Ленина и перед Дворцом культуры «Моторостроитель». Небо над столицей Башкортостана украсили более тысячи эффектных залпов.

Праздничные фейерверки в 02.00 часов ночи 1 января стали кульминацией торжеств, которые прошли также перед Конгресс-холлом «Торатау», на Советской площади и на других площадках города во всех его районах.

Жители Октябрьского района могли отметить наступление Нового года на площади перед Дворцом Спорта, в парке культуры и отдыха «Кашкадан», перед ДК «Нагаево». Ленинского района – в парке «Волна» микрорайона Затон, на территории Дома культуры «Ядкарь» в Нижегородке, Советского района – на площади перед Уфимской детской филармонией, кировчане – на улице Мубарякова, калининцы — перед ДК «Моторостроитель», в микрорайонах Инорс, Шакша. Жители Демского района – в парке культуры и отдыха «Демский», перед центром «Орион». Орджоникидзевского района – на площади имени Серго Орджоникидзе.

Перед Государственным академическим русским драматическим театром жителей столицы поздравили солисты Городского дворца культуры, Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» и звезды эстрады республики.

Все мероприятия были организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических предписаний и рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, что на официальном сайте мэрии функционирует Интерактивная карта праздничных новогодних мероприятий, на которой обозначено, куда можно пойти в городе в каникулы.

Фото: администрация г.Уфа, Олег Яровиков, Валерий Шахов | Видео: Олег Яровиков

Фото: администрация г.Уфа, Олег Яровиков, Валерий Шахов
 

ИА «Башинформ»

Теги: новый год
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