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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым 2021 годом

ОБЩЕСТВО
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым 2021 годом Фото: glavarb.ru

Глава республики Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом.

«Это одно из самых непростых поздравлений с Новым годом. Все мы ждём ощущения радости, и это самый главный праздник для нас и для наших семей. Для всех нас это был год очень тяжёлых испытаний. И мы вместе с вами их прошли. Наша республика показала, прежде всего, запас огромной человеческой прочности. Кстати, именно поэтому мы прошли год с наименьшими потерями и были одними из самых успешных в нашей стране по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это получилось потому, что каждый житель Башкортостана проявил свои самые лучшие качества, самые нужные в это время – сострадание и взаимопомощь. Мы многое за это время увидели. Мы многое за это время поняли. Я лично увидел, как совсем не богатые люди отдавали свои деньги, время, чтобы помочь тем, кто в этом очень остро нуждается. Я видел чиновников, которые работали волонтёрами, которые бежали и сдавали плазму, чтобы помочь совсем не известным им людям спасти их жизнь. Я видел уже состоявшихся, вполне богатых бизнесменов, которые на очень дорогих машинах просто развозили продукты пожилым людям, врачам, многодетным семьям. И, конечно, я видел врачей. Самых разных – совсем ещё юных студентов медуниверситета и уже седовласых профессоров, которые участвовали в самом настоящем сражении с этой болезнью и бились, падая с ног, за здоровье людей.

Я говорю слова огромной благодарности и низко кланяюсь всем вам за то, что мы выдержали. За то, что сохранили своё человеческое достоинство. И были вместе. Вы знаете, этот год, конечно, был годом потерь. Для многих из нас. И мы о них будем помнить.

Но мы уже устремились в будущее, уже думаем о Новом годе. И мы смотрим на 2021 год с верой и надеждой. Потому что мы очень большая и крепкая семья. Нас – более 4 миллионов. И каждый из нас проявил свои самые лучшие человеческие качества.

Мы в это время были вместе. И если впереди нас ждут ещё испытания, я уверен, что мы так же будем вместе. Потому что самое главное богатство, подчёркиваю, не нефть, не газ, не сода, а вы – жители нашей республики.

Наверное, вы помните, пару лет назад мы приняли для себя девиз: «Мы своих не бросаем!». И кто бы мог подумать, что этот девиз станет столь актуальным в эти месяцы и поможет пройти через такие тяжёлые испытания. Я абсолютно уверен: что бы нас впереди ни ждало, мы с вами пройдём и этот путь.

Кстати, я хотел сказать, что весь этот год мы не только боролись с коронавирусом. Мы не забыли о том, что должны развиваться. И мы развивались. Мы строили, мы созидали, мы двигались вперёд. И у нас многое получалось и, уверен, ещё получится.

Я ещё раз благодарю всех за то, что мы были вместе. За то, что мы верим друг другу. За уверенность, что всё у нас получится.

Дорогие земляки! Желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия. И ещё раз говорю вам огромное спасибо. Яңы йыл менән, дорогие друзья! С Новым годом, дуҫтар! — сказал глава республики.

 

ИА «Башинформ»

Теги: новый год, радий хабиров
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