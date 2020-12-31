Фото: УФССП по РБ В Агидели судебный пристав спас людей на пожаре в стоматологической клинике Фото: УФССП по РБ

В Агидели молодой пристав принял участие в спасении людей на пожаре. Как рассказали в УФСС, во время работы Ильгиз Рафиков заметил, что из соседнего административного здания валит густой дым. Он вызвал пожарных, предупредил руководство и поспешил на помощь. Раз за разом он заходил в задымленное помещение и выводил людей. Женщинам, которым пришлось покинуть рабочие месте, он предоставил свой личный автомобиль. Пожарные прибыли и оперативно потушили возгорание, но уже успел сгореть кабинет в частной стоматологической клинике. Помимо нее, в здании располагаются юридическая консультация, парикмахерская, другие организации, посещаемые клиентами. Пострадавших людей не было.

«Ильгиз Рафиков работает в службе судебных приставов два года. За плечами у него служба в армии, кроме того, он имеет 1 разряд по футболу. Еще он молодой отец, у него семимесячная дочка», — рассказали о своем сотруднике в УФССП.