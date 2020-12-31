В Башкирии спасенный от голода медведь Тишка спустя 23 года впал в спячку

Впервые за 23 года бывший цирковой артист медведь Тишка впал в спячку. Об этом сообщил фермер из Иглинского района Башкирии, который приютил исхудавшего животного, обреченного на голодную смерть в клетке.

«31 декабря 2020 года. Тишка, как и все остальные медведи, встречает Год Быка в глубоком сне, тепле и уюте. Мы положили полторы тонны сена, площадь пола 10 «квадратов», высота — четыре метра. Как у нас говорят, стал «человеком» и получил права на сон», — сказал Хасан Идиятуллин.

Напомним, тревогу о состоянии косолапого подняли волонтеры в начале октября. Животное с начала 2000-х проживало в клетке бывшего ишимбайского авторитета. Владелец бурого и сам недавно оказался за решеткой. Спустя несколько дней исхудавшего 23-летнего медведя забрал к себе фермер из Иглинского района Хасан Идиятуллин, который ранее приютил уже двух медведей.