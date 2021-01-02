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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Самые резонансные законы 2020 года в Башкирии

ПОЛИТИКА

Государственное Собрание Башкортостана подвело итоги уходящего года и выделило самые резонансные законы, принятые республиканским парламентом в 2020 году.

Февраль. С новым праздником!

В феврале принят Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан», которым 13 ноября установлен День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В этом году республика отметила его впервые.

«Уверен, новый праздник с этого дня прочно займет свое место в календаре и в сознании жителей республики, станет любимым многими, – сказал Константин Толкачев. – Эта новая памятная дата закрепляет историческую справедливость, служит напоминанием о подвигах наших земляков в период Великой Отечественной войны, содействует сохранению исторической правды».
Июнь. В школу с братом и сестрой

В июне принят Закон «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан». Семьям с двумя и более детьми дано преимущественное право приема младших детей в школу, независимо от места жительства.

«Прием в школы ведется с учетом адреса регистрации. Однако для многих семей с двумя и более детьми типична ситуация, когда старший ребенок пошел в школу, через некоторое время семья переехала и тут подходит время идти в первый класс младшему, – прокомментировал Константин Толкачев. – Понятно, что удобно, когда все дети в одной школе, но в приеме обычно отказывали из-за смены адреса. Это доставляло неудобства детям и родителям. Братья и сестры оказывались оторваны друг от друга. Родители вынуждены были развозить детей по разным школам, которые нередко расположены в разных частях города. Закон решил эти проблемы».
Июнь. За братьев наших меньших

В июне принят Закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», который предусматривает перезагрузку всей системы обращения с животными, ее гуманизацию.

«Введен запрет на умерщвление бездомных животных. Их теперь необходимо вакцинировать и после карантинных мероприятий выпускать на волю либо содержать в приютах, – рассказал Константин Толкачев. – Потерявшихся животных будут возвращать хозяевам. Если же таковые не объявятся, приюты будут заниматься поиском новых хозяев. Появилось и много других новаций, например запрещен отлов в присутствии детей. Сам процесс отлова и выпуска животного на волю теперь необходимо фиксировать на видео».
Июнь. У нас здесь не курят

В июне принят Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Республике Башкортостан», которым установлены дополнительные места, где курение запрещено. Запрет коснулся в том числе парков, скверов, площадей, набережных, остановок общественного транспорта, подземных и надземных переходов, гаражей, парковок, территорий рекреационного назначения, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, мест проведения публичных театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе. Теперь за курение в этих местах сумма штрафа составляет 500 рублей, за повторное нарушение – 1 000 рублей.

«Мы воспользовались правом, которое дает нам федеральное законодательство, и ввели такие ограничения, – сказал Константин Толкачев.– Необходимо максимально защитить граждан от негативного воздействия на их здоровье действий курильщиков, тем более что к нам уже неоднократно поступали такие просьбы от избирателей. Особенно много жалоб было на курение кальяна в общественных местах. На этот закон была разная реакция общественности, но адекватная часть граждан поддержала наше решение».
Сентябрь. А у нас не продан газ

В сентябре принят Закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан».

«Запрещена продажа любых емкостей с газом, в том числе зажигалок, несовершеннолетним, – пояснил суть закона Константин Толкачев. – Закон принят на фоне набирающего популярность сниффинга – формы токсикомании с вдыханием углеводородного газа. За последние два года от сниффинга погибло 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Именно из-за доступности газа для детей сниффинг получил широкое распространение. Чтобы защитить здоровье детей, мы приняли этот закон».
Сентябрь. Соседские войны

В сентябре принят Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», которым ограничено проведение шумных ремонтных работ с 13 до 15 часов. Норма закона коснулась всех многоквартирных домов и общежитий, за исключением новостроек (полтора года с момента сдачи дома).

«На стадии рассмотрения текст закона активно обсуждался в СМИ и социальных сетях, было общественное обсуждение на сайте парламента, – рассказал Константин Толкачев. – Большая часть жителей республики высказалась в поддержку закона, и мы его приняли. Закон нацелен на защиту интересов детей и пожилых граждан, которые обычно спят в дневное время».
Октябрь. Новый порядок предоставления земли

Принятым в октябре Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» перераспределены полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Полномочия по управлению такими участками переданы от муниципалитетов Министерству земельных и имущественных отношений.

«Не припомню за всю историю парламента, чтобы какой-либо другой закон на стадии его принятия так бурно обсуждался, – поделился воспоминаниями Константин Толкачев. – Были как сторонники, так и противники данной инициативы. – С принятием закона система выделения земель стала более прозрачной. Вся работа, которая велась разрозненно отдельными муниципалитетами, будет сосредоточена в Министерстве земельных и имущественных отношений, включая все его территориальные подразделения. В результате будет создана централизованная система предоставления земельных участков по принципу единого окна. Таким образом, закон направлен на улучшение качества предоставления соответствующей услуги гражданам и юридическим лицам, а также улучшение инвестиционного климата в регионе. Землю получить стало проще – для ведения хозяйства, строительства дома, открытия бизнеса. Кроме того, максимально снижены коррупционные риски. Закон вступает в силу с января 2021 года».
Апрель – декабрь. Не только законом, но и рублем

С апреля по декабрь парламент республики принял ряд законов, нацеленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях неблагоприятных последствий пандемии коронавируса. «

Приняты законы, в соответствии с которыми около 50 отраслей освобождены от налога на имущество, – рассказал Константин Толкачев. – Аналогичная мера поддержки дана крупным торговым центрам. При этом им поставлено условие сохранения рабочих мест и уровня заработной платы. Тем самым мы поддержали и бизнес и граждан. Приняли также закон, который дал самозанятым право на все те виды поддержки, какие существуют для малого и среднего бизнеса. Речь идет о льготных кредитах, субсидиях и многом другом. Мы также установили налоговые льготы для предприятий особой экономической зоны «Алга» – на пять лет освободили от налога на прибыль и транспортного налога. Принято и много других законов, нацеленных на поддержку экономики в условиях пандемии. Преференции в общей сложности предоставлены на миллиарды рублей. Это дополнительная существенная нагрузка на бюджет республики, однако такие решения помогли нам сохранить предприятия, предупредить рост безработицы, относительно благополучно преодолеть неблагоприятный период.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госсобрание РБ, законы
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