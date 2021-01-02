Самые резонансные законы 2020 года в Башкирии

Государственное Собрание Башкортостана подвело итоги уходящего года и выделило самые резонансные законы, принятые республиканским парламентом в 2020 году.

Февраль. С новым праздником!

В феврале принят Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Башкортостан «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан», которым 13 ноября установлен День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В этом году республика отметила его впервые.

«Уверен, новый праздник с этого дня прочно займет свое место в календаре и в сознании жителей республики, станет любимым многими, – сказал Константин Толкачев. – Эта новая памятная дата закрепляет историческую справедливость, служит напоминанием о подвигах наших земляков в период Великой Отечественной войны, содействует сохранению исторической правды».

Июнь. В школу с братом и сестрой

В июне принят Закон «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан». Семьям с двумя и более детьми дано преимущественное право приема младших детей в школу, независимо от места жительства.

«Прием в школы ведется с учетом адреса регистрации. Однако для многих семей с двумя и более детьми типична ситуация, когда старший ребенок пошел в школу, через некоторое время семья переехала и тут подходит время идти в первый класс младшему, – прокомментировал Константин Толкачев. – Понятно, что удобно, когда все дети в одной школе, но в приеме обычно отказывали из-за смены адреса. Это доставляло неудобства детям и родителям. Братья и сестры оказывались оторваны друг от друга. Родители вынуждены были развозить детей по разным школам, которые нередко расположены в разных частях города. Закон решил эти проблемы».

Июнь. За братьев наших меньших

В июне принят Закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», который предусматривает перезагрузку всей системы обращения с животными, ее гуманизацию.

«Введен запрет на умерщвление бездомных животных. Их теперь необходимо вакцинировать и после карантинных мероприятий выпускать на волю либо содержать в приютах, – рассказал Константин Толкачев. – Потерявшихся животных будут возвращать хозяевам. Если же таковые не объявятся, приюты будут заниматься поиском новых хозяев. Появилось и много других новаций, например запрещен отлов в присутствии детей. Сам процесс отлова и выпуска животного на волю теперь необходимо фиксировать на видео».

Июнь. У нас здесь не курят

В июне принят Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Республике Башкортостан», которым установлены дополнительные места, где курение запрещено. Запрет коснулся в том числе парков, скверов, площадей, набережных, остановок общественного транспорта, подземных и надземных переходов, гаражей, парковок, территорий рекреационного назначения, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, мест проведения публичных театрально-концертных, спортивных, общественно-политических мероприятий на открытом воздухе. Теперь за курение в этих местах сумма штрафа составляет 500 рублей, за повторное нарушение – 1 000 рублей.

«Мы воспользовались правом, которое дает нам федеральное законодательство, и ввели такие ограничения, – сказал Константин Толкачев.– Необходимо максимально защитить граждан от негативного воздействия на их здоровье действий курильщиков, тем более что к нам уже неоднократно поступали такие просьбы от избирателей. Особенно много жалоб было на курение кальяна в общественных местах. На этот закон была разная реакция общественности, но адекватная часть граждан поддержала наше решение».

Сентябрь. А у нас не продан газ

В сентябре принят Закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан».

«Запрещена продажа любых емкостей с газом, в том числе зажигалок, несовершеннолетним, – пояснил суть закона Константин Толкачев. – Закон принят на фоне набирающего популярность сниффинга – формы токсикомании с вдыханием углеводородного газа. За последние два года от сниффинга погибло 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Именно из-за доступности газа для детей сниффинг получил широкое распространение. Чтобы защитить здоровье детей, мы приняли этот закон».

Сентябрь. Соседские войны

В сентябре принят Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», которым ограничено проведение шумных ремонтных работ с 13 до 15 часов. Норма закона коснулась всех многоквартирных домов и общежитий, за исключением новостроек (полтора года с момента сдачи дома).

«На стадии рассмотрения текст закона активно обсуждался в СМИ и социальных сетях, было общественное обсуждение на сайте парламента, – рассказал Константин Толкачев. – Большая часть жителей республики высказалась в поддержку закона, и мы его приняли. Закон нацелен на защиту интересов детей и пожилых граждан, которые обычно спят в дневное время».

Октябрь. Новый порядок предоставления земли

Принятым в октябре Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» перераспределены полномочия по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Полномочия по управлению такими участками переданы от муниципалитетов Министерству земельных и имущественных отношений.

«Не припомню за всю историю парламента, чтобы какой-либо другой закон на стадии его принятия так бурно обсуждался, – поделился воспоминаниями Константин Толкачев. – Были как сторонники, так и противники данной инициативы. – С принятием закона система выделения земель стала более прозрачной. Вся работа, которая велась разрозненно отдельными муниципалитетами, будет сосредоточена в Министерстве земельных и имущественных отношений, включая все его территориальные подразделения. В результате будет создана централизованная система предоставления земельных участков по принципу единого окна. Таким образом, закон направлен на улучшение качества предоставления соответствующей услуги гражданам и юридическим лицам, а также улучшение инвестиционного климата в регионе. Землю получить стало проще – для ведения хозяйства, строительства дома, открытия бизнеса. Кроме того, максимально снижены коррупционные риски. Закон вступает в силу с января 2021 года».

Апрель – декабрь. Не только законом, но и рублем

С апреля по декабрь парламент республики принял ряд законов, нацеленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях неблагоприятных последствий пандемии коронавируса. «

Приняты законы, в соответствии с которыми около 50 отраслей освобождены от налога на имущество, – рассказал Константин Толкачев. – Аналогичная мера поддержки дана крупным торговым центрам. При этом им поставлено условие сохранения рабочих мест и уровня заработной платы. Тем самым мы поддержали и бизнес и граждан. Приняли также закон, который дал самозанятым право на все те виды поддержки, какие существуют для малого и среднего бизнеса. Речь идет о льготных кредитах, субсидиях и многом другом. Мы также установили налоговые льготы для предприятий особой экономической зоны «Алга» – на пять лет освободили от налога на прибыль и транспортного налога. Принято и много других законов, нацеленных на поддержку экономики в условиях пандемии. Преференции в общей сложности предоставлены на миллиарды рублей. Это дополнительная существенная нагрузка на бюджет республики, однако такие решения помогли нам сохранить предприятия, предупредить рост безработицы, относительно благополучно преодолеть неблагоприятный период.