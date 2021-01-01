Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии Константин Толкачев о 150 законах, новой Конституции Башкирии и ярких событиях 2020 года Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан завершило осеннюю сессию. В следующий раз депутаты соберутся на пленарное заседание в конце января. Об итогах работы парламента и о наиболее значимых законах, принятых в 2020 году, в интервью агентству "Башинформ" рассказал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

– Константин Борисович, что определяло вектор работы парламента в минувшем году?

– Главным событием года для нашего депутатского корпуса, как и для всех, наверное, стала пандемия коронавируса. Она в корне изменила всю систему работы. Абсолютное большинство наших мероприятий давно уже проходит в режиме видеосвязи. Работать в таком формате намного тяжелее. Особенно трудности возникали вначале, когда система еще не была отлажена. Но и сейчас непросто. Например, пленарные заседания, занимавшие раньше три часа, теперь в дистанционном режиме длятся весь день. Но главное – мы стопроцентно сохранили функциональность парламента в условиях пандемии и оперативно реагируем в законодательном поле на все события в жизни республики, страны, мира.

– В Госдуме от коронавируса умерли два депутата. Не было ли в парламенте республики подобных случаев? Как в целом прошло столкновение самих депутатов с пандемией?

– Среди наших коллег очень многие уже переболели коронавирусом. На здоровье каждого болезнь при этом отразилась по-разному. Один из вице-спикеров парламента Рустем Ахмадинуров заболел в конце апреля – начале мая, когда счет жертв коронавируса в республике еще шел на единицы. Впоследствии пандемия коснулась и многих других депутатов. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, формат нашей работы предполагает общение с большим количеством людей, участие в различных мероприятиях, поэтому риск заражения среди парламентариев очень высок.

В октябре мы проводили в последний путь нашего коллегу депутата Амира Ишемгулова, известного пчеловода. Летом он переболел коронавирусом. Так что независимо от официального диагноза можно предполагать, что эта болезнь так или иначе способствовала его уходу. Таким образом, пандемия вызвала потери и в наших рядах. Для нас это очень тяжелая утрата.

– Какие меры были приняты парламентом в период пандемии?

– В условиях распространения коронавируса приоритетами работы депутатов стали обеспечение стабильности республиканской экономики и повышение качества жизни населения. Первый блок законов, нацеленных на стабилизацию экономики в условиях пандемии, мы приняли еще в апреле. В течение осенней сессии парламент усилил работу по поддержке граждан и бизнеса. Приняты законы, в соответствии с которыми около 50 отраслей освобождены от налога на имущество. Аналогичная мера поддержки дана крупным торговым центрам. При этом им поставлено условие сохранения рабочих мест и уровня заработной платы. Тем самым мы поддержали и бизнес и граждан.

Приняли также закон, который дал самозанятым право на все те виды поддержки, какие существуют для малого и среднего бизнеса. Речь идет о льготных кредитах, субсидиях и многом другом. Для тех, кто работает на себя, это хорошая поддержка в условиях пандемии, плюс дополнительный стимул легализовать свои доходы. В ходе осенней сессии мы также установили налоговые льготы для предприятий особой экономической зоны «Алга» – на пять лет освободили от налога на прибыль и транспортного налога. Кроме того, хотелось бы отметить, что помимо законотворческой работы многие наши депутаты с первых дней пандемии активно занимались благотворительной деятельностью: помогали пожилым гражданам, многодетным и малоимущим семьям, детям, социальным и образовательным учреждениям.

Речь идет о финансовой, материальной помощи, предоставлении продуктов питания, автотранспорта, компьютеров для дистанционной учебы школьников. Многие депутаты стали волонтерами, развозили лекарства, продукты, доставляли на работу врачей в ковидные центры. Мы также оказывали консультационную помощь, открыли в Государственном Собрании горячую линию правовой помощи гражданам в условиях пандемии. Впоследствии наш депутат Римма Утяшева возглавила Антиковидный ситуационный центр, который был открыт осенью по поручению Главы республики.

– Экономические последствия, насколько известно, отразились и на бюджете республики. На 2021 год он принят с меньшими параметрами, чем в текущем?

– В процессе работы над бюджетом было много подобных разговоров. И они небеспочвенны, поскольку негативные явления в экономике действительно имеют место. Но предлагаю для начала обратиться к цифрам. Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» мы приняли на пленарном заседании 17 декабря. Основные характеристики бюджета на 2021 год следующие: доходы – 203,6 млрд рублей, расходы – 225,6 млрд рублей, дефицит – 22 млрд рублей. А вот для сравнения бюджетные характеристики, которые в декабре 2019 года мы утверждали на 2020 год: доходы – 204,6 млрд рублей, расходы – 226,6 млрд рублей, дефицит – 22 млрд рублей. То есть мы видим, что суммы сопоставимы и слухи об уменьшении бюджета сильно преувеличены. Да, нет роста доходов, но никто и не ожидал его на фоне кризиса, вызванного пандемией. Кроме того, нужно понимать, что в 2020 году мы приняли ряд законов, нацеленных на помощь гражданам и бизнесу в условиях пандемии. Поддержка будет оказываться и в 2021 году. Естественно, все это ложится нагрузкой на бюджет республики в виде недополученных доходов или дополнительных расходов. В бюджете такая помощь уже заложена, а в прошлые годы подобной нагрузки не было. Без учета этой помощи у нас наблюдался бы рост показателей бюджета, причем существенный. В любом случае бюджет 2021 года сохранил социально ориентированный характер и предусматривает выполнение республикой всех социальных обязательств перед гражданами.

– Проект закона о бюджете должен проходить процедуру публичных слушаний. Как вышли из ситуации в 2020 году с учетом пандемии?

– Вопрос, действительно, был непростой. Обычно мы проводим слушания в Доме Государственного Собрания, где каждый житель республики может выступить и внести свои предложения по бюджету. Но собирать несколько сотен человек в одном зале в этот раз мы не могли. Долго обдумывали формат. В итоге остановились на онлайн-варианте. Публичные слушания через Интернет мы проводили впервые. Но этот опыт оказался положительным. Я бы даже сказал, более эффективным, чем традиционный вариант. Нам поступило 56 предложений от граждан по формированию бюджета. Наиболее рациональные из них были учтены при доработке законопроекта о бюджете. Добавлю также, что аналогичным образом мы получили опыт дистанционной работы с нашими избирателями. Уже в конце весенней сессии мы начали внедрять приемы граждан по видеосвязи. В период осенней сессии депутатами Государственного Собрания на личных приемах принято около полутора тысяч граждан. При этом практически все приемы (за небольшим исключением) велись по видеосвязи.

– Закон о бюджете без преувеличения можно назвать главным документом, принимаемым парламентом в течение года. А какие еще законы за год Вы бы выделили?

– Начну с того, что в 2020 году наш парламент принял более 150 законов. Из них 93 принято в весеннюю сессию и порядка 60 – в осеннюю. Понятно, что каждый из этих законов важен и оказывает большое влияние на жизнь республики. Я уже упомянул о большом пакете законов, нацеленных на поддержку экономики, – их порядка двух десятков. Но кроме этого вспоминаются и другие законы. Например, запрет продажи товаров, содержащих газ, несовершеннолетним, установление тихого часа в жилых домах, введение дополнительных штрафов за курение в общественных местах, об ответственном обращении с животными, о преференциях для семей с двумя и более детьми при выборе школы младшим детям. Напомню также, что в 2020 году мы приняли закон, благодаря которому в республике появилась новая памятная дата – День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. И в ноябре 2020 года республика отметила его впервые.

– Важной темой минувшего года стали также поправки к Конституции России. Обсуждение поправок шло бурно и долго, голосование по ним откладывалось из-за пандемии, но в итоге страна сделала свой выбор. Более того, эта тема напрямую связана с законодательством, а значит, должна находиться в поле зрения депутатов всех уровней. Каким оказалось участие парламента республики в этом процессе?

– Во-первых, мы сформировали и направили в федеральный центр свои предложения по поправкам. Это было еще в начале минувшего года. Впоследствии в ходе обсуждения поправок наши депутаты проводили большую разъяснительную работу среди избирателей, поскольку самостоятельно разобраться в тексте документа, вынесенного на общероссийское голосование, действительно, могли не все. Встречались с жителями республики, ездили по городам и районам, объясняли. В итоге абсолютное большинство жителей республики проголосовало за поправки к Конституции. Это особенно показательно на фоне того, что в 1993 году наш регион не поддержал Конституцию России – тогда порядка 60 процентов населения Башкортостана проголосовало против. После того как поправки вступили в силу, мы начали большую работу по приведению законодательной базы республики в соответствие с обновленной Конституцией России и федеральными законами, принятыми на ее основе. В ноябре была создана возглавляемая мной Комиссия по разработке предложений о внесении изменений в Конституцию Республики Башкортостан и законодательство Республики Башкортостан в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации. Мы уже приняли в период осенней сессии несколько республиканских законов. А в следующем году планируем изменение Конституции республики. Процесс адаптации республиканского законодательства под обновленную Конституцию России мы постараемся сделать максимально гласным. Учтем предложения муниципалитетов, общественных организаций, обязательно будем освещать в СМИ все этапы этой работы.

– Пандемия и поправки к Конституции несколько затенили еще одно знаковое событие минувшего года, которое ожидаемо должно было бы стать главным для жителей нашей страны, да и всего постсоветского пространства. Речь о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, к которому задолго и много готовились, но которое прошло не совсем так, как этого ожидали еще год назад. Не было ли у парламента в связи с этой датой планов, которые в итоге сорвались?

– Из-за пандемии торжества в целом по стране оказались не столь масштабны, как, наверное, всем представлялось изначально. Тем не менее были и Бессмертный полк, пусть и в онлайн-формате, и Парад Победы на Красной площади. В день Парада мы, кстати, открыли в Доме Государственного Собрания фотовыставку «Лица Победы 75». Реализовали этот проект совместно с лучшими фотохудожниками республики. Выставка стала передвижной. Из дома Государственного Собрания она переместилась в Дом Печати, дальше планируется направить ее в районы республики. Мы хотим, чтобы с ней ознакомилось как можно большее количество людей. Мы также организовали еще одну выставку – «Учителя в Великой Отечественной войне». Кроме того, в 2020 году парламентом подготовлен и издан 25-й том Свода законов и нормативных правовых актов Башкортостана. Им мы завершили публикацию документов о жизни республики в годы Великой Отечественной войны. В том вошли документы победоносного 1945 года.

Наши депутаты провели огромную работу по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, приняли участие в большом количестве связанных с этим событием благотворительных акций. Так что ни в коем случае не могу сказать, что мы сделали в связи с 75-летием Победы меньше, чем планировали. Другое дело, что из-за пандемии нам пришлось ограничить личные контакты с ветеранами. Да, практически не навещали на дому, передавали подарки дистанционно, не проводили встречи в парламенте, концерты и чаепития для ветеранов. Вместо личных встреч записывали видеообращения и отправляли детям, внукам, правнукам, чтобы они демонстрировали их ветеранам. Но в любом случае мы постарались охватить вниманием и заботой каждого.

– На 2020 год пришлась еще одна юбилейная дата – 25-летие самого парламента.

– Да, и мы успели провести связанные с ней мероприятия в марте, еще без масок и очно, незадолго до проникновения коронавируса на территорию России. Пригласили на них наших ветеранов. Были выпущены книга об истории парламента, юбилейные почтовые конверты и штемпель для гашения марок с парламентской символикой.

– Известно, что парламентарии республики активно работают над совершенствованием не только республиканского, но и федерального законодательства. Можете рассказать о наиболее интересных ваших инициативах в минувшем году?

– Парламентом республики подготовлены проекты федеральных законов, связанные в том числе с введением обязательного лицензирования деятельности пансионатов для престарелых граждан, запретом деятельности передвижных цирков, зоопарков и дельфинариев. Летом мы предложили ввести ответственность для организаций, применяющих пестициды и агрохимикаты, за несвоевременное информирвоание об этом пчеловодов, поскольку из-за обработки полей гибнут пчелы, если не принять соответствующих мер. А в декабре мы выступили еще с одной инициативой – ввести наказание в виде конфискации автомобиля за «пьяную» езду, если такое нарушение повлекло вред здоровью или гибель людей или же если водитель попался пьяным дважды в течение года. Такая мера должна существенно снизить аварийность и смертность на дорогах. Как видите, все проекты федеральных законов, которые мы вносим, связаны с решением актуальных проблем, имеющихся в нашем обществе. Надеемся, что эти и другие наши инициативы встретят поддержку в парламенте страны.

Говоря о законотворчестве на федеральном уровне, отмечу, что в течение года нами активно велась работа в Совете законодателей России. На обсуждение выносились такие темы, как поддержка отраслей, пострадавших в условиях пандемии, обращение с медицинскими отходами, совершенствование законодательства в связи с принятием поправок к Конституции. Из-за пандемии большинство обсуждений проходило в онлайн-формате. В Совет законодателей мы также направляли наши проекты федеральных законов. Это позволяет нам заручаться поддержкой коллег перед внесением документов в Госдуму. Например, тот же законопроект о лицензировании деятельности домов престарелых мы направили в Совет законодателей, прежде чем вносить в Госдуму. Добавлю также, несмотря на пандемию, мы продолжили наше международное межпарламентское сотрудничество, в том числе работу в Совете Европы. С учетом распространения коронавируса и связанным с ним закрытием границ очные мероприятия по данному направлению были отменены, однако это не помешало нам совместно с зарубежными коллегами переизбрать руководящий состав Совета Европы и согласовать наши действия в условиях пандемии.

– Как планируете провести новогодние каникулы и что пожелаете избирателям?

– Планирую воздержаться от дальних поездок в новогодние каникулы. Постараюсь провести их преимущественно за городом на свежем воздухе. Хочу заняться зимней рыбалкой – половить окуньков. Есть также планы покататься на снегоходе, погулять с собакой. Наверное, выражу мысли многих, пожелав всем жителям республики в новом году скорейшего окончания пандемии. Человечество извлекло суровые уроки из этой ситуации, познало свои ошибки, научилось работать в сложных условиях. Хочется уже снять маску и вернуться к обычной жизни. Пусть же это случится с каждым из вас в новом году.

Желаю всем вам в первую очередь крепкого здоровья. Сегодня это все-таки самое актуальное. Умейте беречь себя и своих близких. Пусть новый год принесет уют и благополучие в ваши дома!