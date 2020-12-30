Фото: УФССП по РБ 220 тысяч жителей Башкирии не смогут вылететь за границу – УФССП Фото: УФССП по РБ

В Башкирии в данный момент ограничение права выезда за границу действует в рамках 220 тысяч исполнительных производств, сообщили в УФССП. Они применены к людям, которые имеют долги либо не исполнили судебные решения нематериального характера, пояснили в ведомстве.

В преддверии новогодних каникул в службе приставов порекомендовали перед выездом проверить наличие задолженности через сервис «Банк данных исполнительских производств».