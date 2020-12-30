Куда пойти в Уфе на новогодние праздники: программа фестиваля Terra Zima

В новогодние праздники в Уфе пройдет фестиваль Terra Zima: он стартует 1 января с Забега обещаний, в 12.00.

Также в первый день нового 2021 года состоится новогодний карнавал.

Парад карнавальных костюмов начнется в этнопарке «Ватан» в 18 часов.

В 18.30 начнется театрализованное представление, после чего до 22 часов планируются карнавальные гуляния, игры, песни, пляски и хороводы.

2 января – «Зимний сабантуй». В этнопарке «Ватан» в 12 часов начнется игровая развлекательная программа на сцене и на площадке. Также планируется конкурс самоваров, лыжно-лучный биатлон. Мероприятия продлятся до 21 часов вечера.

3 января состоится «Парад Снегурочек». Развлекательная программа начнется в 12 часов, а регистрация в 13 часов. В 14 часов начнется парад Снегурочек, дефиле и флешмоб. Снегурочка, которая, по мнению жюри наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз в 100 тысяч рублей. В 15.00 начнется концерт Анны Семенович.

Парад конно-санных экипажей состоится 4 января 2021 года и начнется в 14 часов (регистрация начнется в 12 часов). Катания и развлекательная программа начнется в 16 часов.