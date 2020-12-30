Глава Башкирии освободил от должности руководителя Рособрнадзора

Ранее сообщалось, что Обрнадзор Башкирии возглавил Альберт Яримов. Айбулат Хажин, который руководил региональным Обрнадзором ранее, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу — он назначен министром образования республики.

Из документа следует, что Альберт Яримов оставил должность по собственному желанию.

Глава Башкирии Радий Хабиров освободил от должности руководителя Управления по контролю и надзору в сфере образования Альберта Яримова. Соответствующий указ, подписанный руководителем республики, опубликован на портале правовой информации.

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