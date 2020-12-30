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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии освободил от должности руководителя Рособрнадзора

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров освободил от должности руководителя Управления по контролю и надзору в сфере образования Альберта Яримова. Соответствующий указ, подписанный руководителем республики, опубликован на портале правовой информации.

Из документа следует, что Альберт Яримов оставил должность по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Обрнадзор Башкирии возглавил Альберт Яримов. Айбулат Хажин, который руководил региональным Обрнадзором ранее, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу — он назначен министром образования республики.

 

ИА «Башинформ»

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