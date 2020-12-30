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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии городам решено присваивать статус дружественных семьям

ОБЩЕСТВО
Фото: Минтруда РБ

В Башкирии городам решено присваивать статус дружественных семьям Фото: Минтруда РБ

В Башкирии городам будут присваивать статус дружественных семье, сообщили в Минтруда республики. В городах проживают почти 570 тысяч детей и подростков — 62,4% от общей численности детей. За пять лет детское население увеличилось на 48,4 тысяч человек, или на 9,3%.

Концепция города, дружественный семье с детьми, представляет собой систему основных направлений по созданию условий для безопасного, удобного и комфортного проживания в городской среде, пояснили в ведомстве.

«Индекс «дружественности города» семье с детьми будет рассчитываться на основании опросов и статистических данных. Анализ показателей позволит определить, насколько город безопасен, благоприятен и комфортен для проживания семей с детьми. Это даст возможность администрациям городов увидеть пробелы существующей инфраструктуры и найти новые решения», — рассказали в министерстве.

 

ИА «Башинформ»

Теги: семьи, города
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