Женское мнение: Радий Хабиров – обычный человек и родитель

Ее коллега, заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова также отмечает, что руководителю региона не чужды обычные чувства и этим он отличается на фоне многих чиновников.

Радий Хабиров – обычный человек и родитель. Так охарактеризовала Главу региона член Общественной палаты РБ Ирина Сухарева, комментируя его пресс-конференцию, прошедшую накануне.

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