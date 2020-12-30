Женское мнение: Радий Хабиров – обычный человек и родитель
Радий Хабиров – обычный человек и родитель. Так охарактеризовала Главу региона член Общественной палаты РБ Ирина Сухарева, комментируя его пресс-конференцию, прошедшую накануне.
- Тронула история про семейный поход Хабировых в магазин. Понимаешь, что Радий Хабиров — обычный человек. Глава семьи, папа с такими же проблемами, как у обычных родителей, — сказала Ирина Сухарева.Ее коллега, заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова также отмечает, что руководителю региона не чужды обычные чувства и этим он отличается на фоне многих чиновников.
- Сложилось четкое ощущение, что человек переживает за республику, близко к сердцу принимает проблемы людей. Ему не чужды обычные чувства. Сильный Глава, но с добрым понимающим сердцем, это то, что нужно республике, ее жителям, особенно в таких обстоятельствах, как сейчас. Самое главное, Радий Хабиров не замалчивает проблемы региона, а готов к обсуждению, это важно. Это, на мой взгляд, новый подход, — считает Кристина Недорезова.Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Подробнее об этом читайте здесь.
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