Радий Хабиров намерен устранить цифровое неравенство – мнение
Глава региона Радий Хабиров акцентировал внимание на необходимости устранения цифрового неравенства и приложит со своей стороны все силы, чтобы ускорить этот процесс. Такое мнение, комментируя пресс-конференцию Главы республики, высказал заместитель председателя Комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Общественной палаты РБ Станислав Шмульсон.
- Буквально за четыре дня перед пресс-конференцией Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров акцентировал внимание на том, что более чем в тысячи населенных пунктов Башкирии до сих пор нет интернета. Это означает, что десятки тысяч наших детей не смогут получить качественного образования. Я рад, что и Радий Фаритович в ходе своей пресс-конференции акцентировал внимание на необходимости скорейшего устранения цифрового неравенства. При этом в условиях дефицитного бюджета, министерства и ведомства вовлеченные в решение этой проблемы, должны постараться приложить все усилия, чтобы добиться решения этой задачи не за счет государственного финансирования, а за счет привлечения частных инвесторов. К сожалению в силу сильной загруженности или по иным причинам не всегда чиновники оказывают активное содействия инвесторам нашей республики, — считает Станислав Шмульсон.Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Все самое важное и интересное с пресс-конференции здесь.