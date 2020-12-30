Радий Хабиров намерен устранить цифровое неравенство – мнение

Глава региона Радий Хабиров акцентировал внимание на необходимости устранения цифрового неравенства и приложит со своей стороны все силы, чтобы ускорить этот процесс. Такое мнение, комментируя пресс-конференцию Главы республики, высказал заместитель председателя Комиссии по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Общественной палаты РБ Станислав Шмульсон.

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