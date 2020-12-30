Радий Хабиров готов к общению с жителями республики – мнение
Радий Хабиров готов к общению с жителями республики, отметила член Общественной палаты РБ Рита Некрасова, комментируя итоги пресс-конференции Главы региона.
«Впервые в республике Глава Башкортостана провел пресс-конференцию в таком необычном пока еще для нас формате. Да и сама продолжительность встречи – почти три часа – свидетельствует о том, что Радий Хабиров готов к общению с жителями республики. Оценил глава региона свои ошибки и удачи в уходящем году. Среди основных ошибок «неверная оценка ситуации с Куштау». Среди удач – это создание особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе, Евразийский научно-образовательный центр, а также подписанное президентом страны Владимиром Путиным распоряжение о праздновании 450-летия Уфы. В целом, пресс-конференция прошла в конструктивном и позитивном ключе. Даже на самые и неприятные и личные вопросы Радий Хабиров давал честные ответы», — считает Рита Некрасова.Напомним, что первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря. Самые важные вопросы и ответы найдете здесь.
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