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Как в праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД РБ

Как в праздники будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Башкирии Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии в новогодние праздники изменится график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. По данным пресс-службы ведомства, длинные выходные продлятся до 10 января включительно, лишь 5 января будут оказывать следующие госуслуги: регистрация машин и обмен водительских удостоверений. В этот день приема квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами не будет. Документы будут приниматься с 09.00 до 15.00, часов, водительские удостоверения выдаваться до 16.00 часов.

11 января можно будет зарегистрировать транспортное средство и обменять водительское удостоверение. Экзамены в этот день не принимаются. Прием документов начнется с 09.00 часов и продлится до 17.00 часов, выдача водительских удостоверений — до 18.00 часов.

«Оказание государственных услуг населению продолжится в обычном режиме с 12 января. Грамотно распределяйте своё время и планируйте свои визиты в ГИБДД согласно графику работы», — обратились к жителям республики в ГИБДД РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД РБ
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