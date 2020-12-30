В пресс-конференции Радия Хабирова было много «пасхалок» для молодежи – депутат

В словах Радия Хабирова было много «пасхалок» для молодежи, отметил депутат Госсобрания РБ, активист волонтерского центра «Единой России» Яков Кугубаев, комментируя прошедшую 29 декабря пресс-конференцию Главы региона.

«Для молодежного сообщества республики в прошедшей пресс-конференции Радия Фаритовича было много «пасхалок» — скрытых смыслов и возможных направлений для действий. Молодежь республики является патриотом своего края и малой родины, но урбанизация диктует свои правила. Работа с оттоком, не только студентов, но и уже состоявшихся профессионалов, требует нестандартных подходов, которые Глава республики обозначал в каждом ответе на вопрос. Вместо борьбы с «ветряными мельницами» (федеральными вузами) нужно создать созидающую деятельность по возвращению, трудоустройству и комфортному проживанию. "Когда мы поправим экономику, откроем интересные рабочие места, сделаем везде такие красивые места, чтобы было «вау», люди будут, наоборот, тянуться и ехать к нам" — эти слова Главы республики вселяют здоровый оптимизм, желание встретить Новый год с новыми надеждами, планами и перспективами развития нашего солнечного Башкортостана», — сказал Яков Кугубаев.

14 декабря Яков Кугубаев во время прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным вышел в прямой эфир на фоне нового ковидгоспиталя, который по поручению Радия Хабирова был построен в селе Зубово всего за 50 дней. В своем выступлении Кугубаев рассказал, что в Республике Башкортостан уже два таких новых госпиталя и работают также перепрофилированные под ковидгоспитали больницы. В них развернута масштабная работа волонтеров республики. По поручению Главы региона внедрено страхование на случай их инфицирования опасным вирусом. Яков Кугубаев лично обратился к Владимиру Путину и попросил его предусмотреть такое же страхование для немедицинских работников ковидгоспиталей (операторов реанимационного и другого сложного медицинского оборудования, инженеров кислородных станций и др.). Президент России поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос.

Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Подробнее об этом читайте здесь.