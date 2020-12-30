Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.65 ↓

EUR 90.20 ↓

30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В пресс-конференции Радия Хабирова было много «пасхалок» для молодежи – депутат

ОБЩЕСТВО

В словах Радия Хабирова было много «пасхалок» для молодежи, отметил депутат Госсобрания РБ, активист волонтерского центра «Единой России» Яков Кугубаев, комментируя прошедшую 29 декабря пресс-конференцию Главы региона.

«Для молодежного сообщества республики в прошедшей пресс-конференции Радия Фаритовича было много «пасхалок» — скрытых смыслов и возможных направлений для действий. Молодежь республики является патриотом своего края и малой родины, но урбанизация диктует свои правила. Работа с оттоком, не только студентов, но и уже состоявшихся профессионалов, требует нестандартных подходов, которые Глава республики обозначал в каждом ответе на вопрос. Вместо борьбы с «ветряными мельницами» (федеральными вузами) нужно создать созидающую деятельность по возвращению, трудоустройству и комфортному проживанию. "Когда мы поправим экономику, откроем интересные рабочие места, сделаем везде такие красивые места, чтобы было «вау», люди будут, наоборот, тянуться и ехать к нам" — эти слова Главы республики вселяют здоровый оптимизм, желание встретить Новый год с новыми надеждами, планами и перспективами развития нашего солнечного Башкортостана», — сказал Яков Кугубаев.
14 декабря Яков Кугубаев во время прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным вышел в прямой эфир на фоне нового ковидгоспиталя, который по поручению Радия Хабирова был построен в селе Зубово всего за 50 дней. В своем выступлении Кугубаев рассказал, что в Республике Башкортостан уже два таких новых госпиталя и работают также перепрофилированные под ковидгоспитали больницы. В них развернута масштабная работа волонтеров республики. По поручению Главы региона внедрено страхование на случай их инфицирования опасным вирусом. Яков Кугубаев лично обратился к Владимиру Путину и попросил его предусмотреть такое же страхование для немедицинских работников ковидгоспиталей (операторов реанимационного и другого сложного медицинского оборудования, инженеров кислородных станций и др.). Президент России поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос.

Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Подробнее об этом читайте здесь.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка
Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба гослотерии «Столото». Уфимец купил билет на сайте и выиграл 2 598 816 рубле
Уфимский цех молочной кухни в 2021 году увеличит производительность до 4 тонн в сутки
Производственный цех «Молочная кухня», расположенный в Уфе по улице 50 лет СССР, после капитального ремонта увеличит в первом квартале 2021 года приемку
В Уфе издана энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана»
В рамках мероприятий по подготовке к Всемирной Фольклориаде-2021 издательство «Башкирская энциклопедия» подготовило тематическую энциклопедию «Фольклор н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть