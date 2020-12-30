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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ответы Главы внесли ясность по важным вопросам, беспокоящим жителей Башкортостана - мнение

ПОЛИТИКА

Ответы Главы Башкортостана на пресс-конференции внесли ясность по многим вопросам, беспокоящим жителей республики, считает депутат республиканского парламента, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина. Она прокомментировала «Башинформ» прошедшую накануне пресс-конференцию Главы республики.

«Считаю, что пресс-конференция Главы Башкортостана Радия Хабирова, посвященная итогам 2020 года, стала важным политическим событием в плане внесения ясности по многим вопросам, которые беспокоят жителей республики. Скажем честно, год был сложным и напряженным. На планете усилилась пандемия коронавируса, которая привела ко многим ограничениям, потерям и кризисам. В связи с этим было много случаев, которые привели к различным изменениям и потрясениям в обществе. Свои вопросы, касающиеся этих событий, Главе региона смогли задать, помимо представителей СМИ, граждане, проживающие в районах и городах республики. Глава республики внес ясность по важным проблемам, которые касаются социально активных общественных движений, развития сельского хозяйства, экономики, экологии, стратегии развития муниципальных образований, улучшения технической базы учреждений здравоохранения и поделился целями на будущее.

Главными событиями года стали борьба против новой коронавирусной инфекции, ввод в эксплуатацию двух построенных в республике в кратчайшие сроки ковид-госпиталей, помощь гражданам разных социальных категорий. В плане борьбы против пандемии многократно возросла оценка труда врачей и сотрудников учреждений здравоохранения, общественных организаций, работающих в области благотворительности и оказания помощи людям волонтеров. Подводя итоги года, Радий Хабиров подчеркнул, что прочная основа успеха — в единстве, в том, чтобы быть надежной опорой и доверять друг другу. Такие мероприятия в формате открытого разговора с народом очень нужны».

 

ИА «Башинформ»

Теги: комментарии
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