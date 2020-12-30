Павел Качкаев: Глава Башкортостана знает экономику и умеет работать с федеральным центром

«Глава Башкортостана Радий Хабиров в общении с представителями прессы показал два важных качества руководителя региона – хорошее знание местной экономики и умение работать с федеральным центром, — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. – В ходе его итоговой пресс-конференции для меня наиболее интересными были ответы на вопросы, связанные с участием республики в федеральных проектах и предстоящим празднованием 450-летия Уфы. По объему средств, получаемых по различным федеральным программам, касающимся, прежде всего, развития инфраструктуры, Башкортостан входит в десятку ведущих регионов страны. За два последних года эта работа серьезно активизировалась, удалось получить дополнительное финансирование, о чем и рассказал Глава республики.

Серьезный успех – указ президента РФ о праздновании 450-летнего юбилея Уфы. Документ выводит мероприятие на уровень правительства страны, где будет создана специальная комиссия. В практическом плане это позволит получить поддержку федерального центра по целому ряду значимых и капиталоемких проектов. К примеру, для реконструкции давно не работающего уфимского цирка, строительства объектов социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, новых мостов.

Также хотел бы отметить очень важное для любого руководителя умение Радия Хабирова публично признавать свои ошибки. Отвечая на явно неудобные вопросы, он честно признался, что не сразу оценил характер гражданских протестов вокруг разработки шихана Куштау, а транспортная реформа Уфы оказалось более сложной и длительной, чем планировалось. Уверен: умение оценить такие аспекты и не уходить от них в сторону способствует профессиональному росту и, в конечном итоге, работает на качество управления нашей республикой».