Фото: Ксения Калинина Уфимский врач из «красной» зоны рассказала, какую погоду не любит коронавирус Фото: Ксения Калинина

В уфимском ковид-роддоме при демской больнице максимальный наплыв заболевших женщин пришелся на ноябрь – месяц выдался очень тяжелым. К 20-му числу было практически 80 человек. Тогда на помощь пришла Республиканская клиническая больница имени Куватова, где было открыто отделение для ковид-беременных, так как единственный на всю республику демский роддом был загружен. Но после 20-го числа наблюдался резкий спад – около 30 человек. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства «Башинформ» сообщила заведующая родильным отделением дёмской больницы для лечения COVID-19 Дина Абсалямова.

Медик объяснила, каким образом погода может влиять на число заболевших.

«В этом году осень была затяжной, зима, морозы наступили поздно. А вирусные инфекции, они всегда, когда осень такая вялая, активничают. Но тут пошли сильные морозы, видимо, они негативно влияют на вирусы. Как похолодало, у нас сразу наблюдался резкий спад заболеваемости. И пневмоний сразу стало меньше. Женщины без пневмоний лежали, — пояснила врач. – Поэтому морозная погода – это хороший фактор. Не зря же говорят, как только морозы наступают, у всех детей даже сопли пропадают. Вирусные инфекции все же любят слякоть, сырость, а также жару. Как выяснилось, ковид любит жаркую погоду – в летний период у нас были очень тяжелые пневмонии, каждая женщина с 50-70 процентами поражения легких. Постоянно кто-то лежал в реанимации неделями».

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».