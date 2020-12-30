В Башкирии 15-летнему уфимцу Роману Щекатурову вручили подарок от Главы республики

В Башкирии пятнадцатилетнему Роману Щекатурову вручили подарок от Главы республики.

Мечта уфимца Романа Щекатурова попала на Всероссийскую акцию «Ёлка желаний».

17 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров снял с ёлки, установленной в Государственном концертном зале «Башкортостан», три ёлочных шара с пожеланиями участников акции. Одним из пожеланий руководителю региона стал шар Романа с мечтой о трехколесном велосипеде из серии Stels Energy.

29 декабря, в преддверии Нового года, заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова и глава Ленинского района Олег Котов передали подарок семье Щекатуровых.

﻿«Все еще не верится, что желание исполнилось, то есть, действительно, мне взяли и подарили, такой вот велосипед», – выразил слова благодарности Роман.

Напомним, акция «Елка желаний» в этом году стартовала 5 декабря. В республике приняли решение продлить ее до 27 декабря, чтобы успеть воплотить в жизнь мечты детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря. От Башкирии на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.