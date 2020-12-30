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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров рассказал о своем списке желаний на Новый год

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров рассказал о своем списке желаний на Новый год Фото: Валерий Шахов

Глава Башкортостана рассказал на пресс – конференции и о семейной традиции написания желаний на Новый года на отдельных открытках. «Каждый год мы с супругой в Новый год берем открытку, и пряча друг от друга мы пишем свои желания, что бы мы хотели, а когда наступают следующий Новый год мы их достаем и сверяем, сбылись ли наши желания. Это такая личная история и она наверное есть у многих. Желания у всех типичные, чтобы были живы и здоровы родные и близкие», — сказал Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Новый год
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