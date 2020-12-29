Радий Хабиров ответил на вопрос о клипе Ростислава Мурзагулова

В ходе брифинга глава Башкирии ответил и на вопрос о клипе Ростислава Мурзагулова: «Клип видел. Я был в отъезде, когда он вышел. Мне он очень не понравился, скажу корректно, все некорректные слова я высказал ему. Я получил очень много неприятных рецензий на этот клип от моих друзей, коллег, старожилов политической жизни в Москве: ты что ли так теперь живешь, меня спрашивали. Считаю, что он нанес мне репутационный ущерб. Все это я ему в очень грубой форме высказал. Это недопустимо. Он ведь занимается публичной деятельностью. Мне нет дела, что ты там поешь, пляшешь, сказал я, но непозволительно делать это в коридоре администрации. Кто-то захочет там станцевать — мы разве пустим? Нет, не пустим. Поэтому никто не должен. Так что был на эту тему разговор. У артистов есть такая фраза, и он ее тоже произнес: «Я так вижу мир». Ну, это его право, но наносить ущерб мне и республиканской власти я не позволю».