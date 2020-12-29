Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров назвал свою главную ошибку и главное достижение 2020 года Фото: Олег Яровиков

Своей самой большой ошибкой 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров назвал ситуацию на Куштау.

Как признался на пресс-конференции руководитель республики, он «не так глубоко осознал ситуацию на Куштау». «Что Куштау — это не инспирированый протест большой группы людей, как тогда в моем понимании, нет. Куштау за эти годы, сама история передачи «Соды» в глазах большого количества людей была несправедливой. Все это нанизано одно на другое — это уже стало предметом мнения людей, предметом требования нашего общества. Поэтому я здесь просто ошибся в оценке этого, но, конечно, я это признаю. Вот это, наверно, моя самая большая ошибка», — заявил журналистам глава Башкирии.

По его словам, в течение года были и тактические ошибки. В качестве наглядного примера Радий Хабиров привел ситуацию с коронавирусной инфекцией, когда в указ о введении режима повышенной опасности еженедельно вносились те или иные изменения.

Республиканское правительство постоянно мониторило текущую ситуацию, регулировало ее на законодательном уровне, добавил Глава региона.

«Где-то, возможно, я не дожал, а может быть и нет. Свою главную ошибку я назвал, а все остальное мы прошли, в целом, год неплохо. А из того, что из удачного, помимо решения о создании Евразийского научного центра, особой экономической зоны — даже то, что есть распоряжение президента России о праздновании 450-летия Уфы — это тоже большой труд. Не во всех случаях эти проекты появляются и спасибо всем, кто нас поддержал. Мне кажется, что 2020 год, помимо того, что мы боролись с коронавирусной инфекцией, был вполне себе эффективный».