Фото: Валерий Шахов На достройку мечети на проспекте Салавата Юлаева средств пока нет - Радий Хабиров Фото: Валерий Шахов

Свободных средств на завершение мечети на проспекте Салавата Юлаева пока нет, ответил Глава Башкирии на вопрос в ходе брифинга. «Денег на это нужно много, и отвлекать на достройку ресурсы, которые могут быть потрачены на очень нужные людям социальные объекты, я не буду. Когда-нибудь, конечно, она будет достроена. Но когда именно — не стану вам врать», — сказал Радий Хабиров.

На вопрос об актуальности установки памятников основателям Уфы и другим людям, имеющим отношение к башкирской столице, Глава региона ответил, что этой темой должны заниматься городские власти. «Например, памятник генералу Шаймуратову — это мой личный проект, поэтому я этим сам занимаюсь».