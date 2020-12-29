Фото: Олег Яровиков В вопросах промразработок нужно и людей слушать, и о развитии республики думать - Хабиров Фото: Олег Яровиков

Во всех делах, связанных с промышленным развитием, экологией, нужно всегда искать определенный баланс, обязательно учитывать интересы местных жителей, подчеркнул во вторник на пресс-конференции Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«В Зауралье у нас были определенные протесты жителей, которые не хотели, чтобы велась промышленная разработка. К этому нужно очень внимательно отнестись и подумать о том, что без разработки, без развития нашей промышленности не будет развития республики, не будет рабочих мест, не будет налогов, не будет решения «социалки», — заявил глава региона, отвечая на вопрос агентства «Башинформ». — Вопрос другой: когда промышленная разработка, по мнению жителей, ведется варварским способом или она посягает на основы жизни жителей — здесь, конечно, нужно быть очень внимательным. Куштау нас всех многому научил, что надо быть мудрее, быть гораздо прозорливее».

Как отметил Радий Хабиров, для того, чтобы максимально полно учитывать мнение жителей, существует много

самых различных форм, вплоть до проведения местных референдумов. Вполне возможно, что в будущем и в республике будут проводиться аналогичные референдумы.

«Мы как-то такой практикой не пользовались, но, наверное, нам придется ею воспользоваться, потому что мы очень часто сталкиваемся со, скажем так, не массовым протестом, а конкретно инспирированными ситуациями. Поэтому в каждом конкретном случае надо конкретно разбираться. Быть в этом вопросе очень мудрыми и осторожными», — заключил Радий Хабиров.