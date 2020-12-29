Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии озвучил планы на 2021 год Фото: Олег Яровиков

В 2021 год Башкортостан входит с верой и надеждой в лучшее, заявил во вторник на пресс-конференции глава региона Радий Хабиров.

Как отметил руководитель республики, 2020 год прошел под эгидой борьбы с COVID-19. Но даже в этот непростой год в регионе было много что сделано.

«Уныние — это вообще смертный грех. Поэтому в следующий год мы входим с верой и надеждой. Верим, что придем к завершению коронавирусной инфекции. Планы на 2021 год у нас самые позитивные: строить, созидать, конкурировать», — подчеркнул на встрече с журналистами Радий Хабиров.