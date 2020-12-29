Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.71 ↑

EUR 90.12 ↓

29 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новые показания в деле Изместьева: заказчиком убийств назвали Урала Рахимова

ПОЛИТИКА

Следствие располагает показаниями ещё трёх свидетелей, которые рассказали о том, что заказчиком убийств, за которые отбывает срок Игорь Изместьев, на самом деле является Урал Рахимов – сын бывшего президента Башкирии. Об этом сообщил информированный источник агентства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направлял запрос в Генпрокуратуру, в котором требовал возобновить уголовное дело в отношении сына бывшего руководителя республики Урала Рахимова.

Напомним, российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 по 2006 год Игорь Изместьев в настоящее время отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию ряда убийств, поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе.

Ранее со ссылкой на «Новые Известия» сообщалось, что Изместьев пошёл на сделку со следствием и назвал заказчиком организованных им убийств Урала Рахимова, сына экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. По данным газеты «Новые Известия», преступления совершались с молчаливого согласия Муртазы Рахимова, которым сын, по сути, манипулировал.

Урал Рахимов покинул страну и живет в Австрии. В России на него возбуждено уголовное дело по ст. 160 («хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и 174 («легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») УК РФ. Он объявлен в международный розыск шесть лет назад. Россия уже просила Австрию о выдаче Рахимова, но пока безрезультатно.

Также, говорится в публикациях, по сети стремительно распространяется видеоролик, где человек, похожий на Изместьева, предположительно, находясь в собственной камере, прямо обвиняет Муртазу Рахимова и Урала Рахимова в заказе ряда убийств, в частности экс-топ менеджера БашТЭКа Салавата Гайнанова за то, что тот якобы пытался составить политическую конкуренцию Муртазе Рахимову, а также экс-главного бухгалтера «Башнефти» Валерия Сперанского, как свидетеля хищения ТЭКа семьей Рахимовых (расшифровка).

Напомним, 30 сентября состоялось заседание Президиума Верховного суда РФ, на котором дело экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева оставлено без изменений. Располагало ли тогда следствие новыми показаниями свидетелей, не сообщается.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии отца-убийцу двоих маленьких детей похоронят отдельно от них
В Башкирии убийцу собственных детей похоронят отдельно от них. Напомним, в Давлекановском районе 37-летний мужчина расправился с годовалой дочкой и шести
Я детей забираю с собой: обнародована прощальная аудиозапись уфимца, убившего своих детей
В Башкирии 37-летний мужчина убил двоих своих малолетних детей, годовалую дочь и шестилетнего сына, и покончил с собой. Дело находится на контроле регион
Новое здание Верховного суда Башкирии будет открыто весной 2021 года
Сегодня, 28 декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе осмотрел новое здание Верховного суда республики, которое готовится
В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка
Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть