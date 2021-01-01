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На какую дичь можно поохотиться этой зимой в Башкирии?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На какую дичь можно поохотиться этой зимой в Башкирии? Фото: ИА «Башинформ»

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии рассказали, на какую дичь можно поохотиться этой зимой в регионе?

Как сообщил заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Глеб Егоров, в настоящее время на территории республики охота разрешена на пушных и копытных животных. Завершается охота на боровую дичь и полевую дичь с подружейными собаками.

Специалисты напоминают, что охота на зайцев в завершается 31 января 2021 года. Установлена норма добычи один заяц за день охоты. Сведения о каждом добытом зайце необходимо вносить на оборотную сторону разрешения.

С 1 января по 28 февраля 2021 года вводится традиционный запрет на добычу кабанов загоном, нагоном, а также с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов.

Учитывая наличие реальной угрозы возникновения на территории республики африканской чумы свиней, Минэкологии РБ рекомендует всем охотникам, имеющим разрешения на добычу кабана, активно охотиться на кабана, а охотпользователям – оказывать помощь охотникам в организации охоты на это животное.

Кроме этого, с 1 января 2021 года начнут действовать новые Правила охоты, утвержденные приказом Минприроды России. Новшествами являются, например:

— охотники, участвующие в коллективной охоте загоном на любой вид животного, а также в темное время суток при охоте на копытных животных медведей, волка, лисицу обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета;

— запрещается применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 5,7 миллиметров для охоты на зайцев, корсака, белку, горностая, колонка, куницу лесную, норку американскую, хорей, — более 8 миллиметров для охоты на сурка байбака, бобра, барсука, рысь;

— устанавливается срок охоты на лося всех половозрастных групп с 15 сентября по 10 января, на косулю сибирскую с 1 октября по 10 января.

Во все праздничные дни января Минэкологии будет проводить рейды по охотничьим угодьям.

﻿«Если вы стали свидетелем браконьерской охоты незамедлительно сообщайте информацию по телефону оперативного дежурного Минэкологии РБ 8(347)218-04-30 или в полицию 112, — добавил Глеб Егоров.
В 2020 году сотрудниками министерства, правоохранительных органов и работниками охотпользователей было проведено 2400 рейдовых мероприятий, проверено более 4000 охотников. 357 из них нарушили правила охоты. В их числе — отсутствие разрешительных документов на добычу диких животных, несвоевременный возврат охотниками ранее полученных разрешений в министерство, а также применение запрещенных методов добычи. По 40 случаям, содержащим признаки преступлений, поданы заявления в полицию, по которым возбуждено 28 уголовных дел.

 

ИА «Башинформ»

Теги: охота, Минэкологии
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