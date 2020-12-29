Фото: Олег Яровиков Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 18,7 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

Количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось в Башкирии на 166 человек, сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 728 заболевших COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах республики находятся 885 больных коронавирусной инфекцией, 70 из которых — в тяжелом состоянии.

Амбулаторно лечатся от коронавируса 3 053 человека.

«Новых случаев смерти от COVID-19 в регионе не зарегистрировано и по-прежнему составляет 135 человек, — отметили в Минздраве Башкирии. — За сутки из стационаров республики выписаны 111 человек. Всего с начала пандемии в регионе выписаны из больниц 14 655 человек».

Между тем число заболевших внебольничной пневмонией за сутки составило в Башкирии 328 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением — 302.