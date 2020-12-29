Мама Марселя Имангулова: «Сын был для меня всем»

За борьбой уфимца Марселя Имангулова наблюдала вся Башкирия. Год назад жители республики собирали деньги на его лечение и операцию в Израиле. К сожалению, вторую схватку с раком молодой человек проиграл. Марсель ушел из жизни 29 декабря в израильской клинике Ихиллов.

Несколько лет назад он поборол лимфому на четвертой стадии. После этого стал активно помогать «онкоприболевшим», вести просветительскую деятельность. Наиболее успешным стал его проект «Достучаться до сердец», где он рассказывал истории пациентов, заболевших раком — об их борьбе и выздоровлении.

Накануне годовщины смерти Марселя мы встретились с его мамой, Лилией Имангуловой и поговорили о надежде, вере и жизни.

— Марселик был для меня всем — поддержкой, опорой. Я часто с ним советовалась по самым разным вопросам. В детстве он был интересный такой, смелый, проныра — в хорошем смысле. Недавно вспоминали с золовкой как он в детстве пропал. Я была в роддоме, только родила младшего сына. На несколько дней он остался в деревне. Вышел из дома и пропал. Все соседи подорвалась искать его: рядом Дема протекает. А он, оказывается, к дедушке пошел на ферму: соскучился. Вот такой он был, самостоятельный.

Сам выбрал вуз и город — уехал в Казань, поступил на юридический факультет. Там ему очень нравилось, я ему даже предлагала полностью туда перебраться, продать здесь квартиру, но он решил жить в Уфе.

Лилия вспоминает, как знания сына помогли ей избежать большого штрафа. Она работает продавцом, и однажды стала участницей «контрольной закупки». Девушке, которая выглядела на 24 года, оказалось около 15 лет. Марсель составил юридически грамотное письмо, и все обвинения с Лилии сняли.

— Сына очень любили друзья, особенно девушки (улыбается). Приходили к нему с цветами, даже из Казани в гости приезжали. Он был очень общительным, открытым.

— Как вы думаете, что могло спровоцировать болезнь?

— Думаю, стресс. Внезапно умерли бабушка и дедушка, потом погиб младший братишка Марселя -они были погодками, и очень друг на друга похожими. Марсель сильно переживал — они всегда были вместе. У меня после этих событий, уже тогда знала, что Марсель заболел, случился инсульт, Сын ушел в себя тогда, стал меньше общаться. В больнице он ухаживал за мной, а сам страдал от сильнейшего зуда — я даже не догадывалась об этом, он мне не показывал своих страданий. Только через год благодаря профессору Юниру Валиеву узнали, что это лимфома на четвертой стадии.

К счастью, удалось собрать деньги на лечение и болезнь ушла в ремиссию. Правда, говорят что рак просто «уснул», и может проснуться в любой момент. Так и случилось.

В один из страшных дней он сказал нам с мужем: «Папа, мама. Помогите деньгами, мне нужно лететь в Израиль».

За две ночи собрала на билет, деньги одолжили знакомые, близкие. Кто-то просто кидал на карту. Марсель улетел в субботу утром и больше я его живым не видела.

Это моя борьба

— Марсель был категорически против того, чтобы я приехала в Израиль. Он просил беречь себя, уйти с работы и не переживать. После инсульта у меня в голове две скобы на сосудах, летать нельзя.

Он говорил: «Это моя борьба, ты мне будешь только мешать, плакать. Я сам», — говорил он. В итоге полетела к нему сестренка мужа… Сейчас жалею, что это была не я.

Рядом с ним были его друзья, по очереди прилетали к нему, помогать после операции и терапии. И потом они взяли на себя и массу организационных вопросов с перевозкой тела, организацией похорон и поминок. Я ничего не могла, не соображала. Я просто не верила в его смерть.

Я до минут помню ту ночь, когда его не стало. Мы уехали в деревню — свекровь была в тяжелом состоянии, за ней нужно было ухаживать. Не могла уснуть. Закрою глаза, и тут же встает образ: Марсель и цинковый гроб. Отгоняю эту мысль, и снова, снова. Порывалась позвонить в Израиль, но решила дождаться утра. Утром мне позвонили и сообщили, что его не стало.

В последний раз мы говорили с ним 24 декабря. Это был прощальный разговор, если бы я знала, что разговоры в Whats app можно сохранить!..

«Мама, пожалуйста, уходи с работы и береги себя, береги папу».

Марсель говорил через маску, ему было тяжело дышать, я почти ничего не могла разобрать… Пока не могу его послушаться. Продолжаю работать, так как не могу найти себе места. Стала меньше общаться. Многие пишут, звонят. Но мне не хочется. Потому что начинают расспрашивать, и больно снова и снова.У меня такое ощущение, вот зайду к нему в комнату, не могу поверить что его нету. Иногда в вещах нахожу его волосы, бережно их собираю.

Почему так?

— Каждый раз ночью закрываю глаза и начинаю думать — за что нам такое испытание?. Бабушки раньше говорили: родился на свет и на лбу у тебя уже все предначертано. Почему именно мне? Понимаю, если бы родился больной, не так было бы обидно, что ли... Родился здоровый, вырастила, жить и радоваться. Не судьба, видимо.

- Находите ли в силы поддерживать других родителей, потерявших детей?

— Пока нет. Бывает, заходят, пишут и хочется помочь. Но это все не то. Пока могу только делать репосты сообщений о сборах на лечение. Материально, а тем более морально – не могу. После его смерти узнала, сколько человек его знали. Первое время после смерти снился. Приходил в своем красном плаще, в котором уехал. Раньше часто смотрела ролики из проекта «Достучаться до сердец».

Легче не становится, после просмотров плачу. Читаю наши переписки, смотрю фотографии. Говорят, таких, как мой сын, мало, и за столь короткую жизнь он пережил столько событий, хватит на семерых. Мне говорят — ему там хорошо. Но его на свете нет!.. Его не хватает очень.

Марсель Имангулов занимался различными благотворительными проектами: организовывал сборы на лечение, провел успешную акцию по типированию костного мозга (в Уфе на эту процедуру за два дня пришли больше человек, чем за весь год), просвещал окружающих о необходимости обследований, консультировал тех, кто впервые столкнулся с болезнью — по телефону, в соцсетях, лично.

В своем проекте «Достучаться до сердец» он собирал истории победивших рак, и общался с близкими ушедших безвременно из-за этой болезни. После его смерти проект продолжили друзья и единомышленники уфимца. Благодаря гранту фонда хирурга Павленко съемки продолжились.