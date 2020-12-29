Фото: Андрей Старостин Смертность трудоспособного населения Башкирии в коронавирус выросла почти на 14% Фото: Андрей Старостин

Год назад [в 2019-м — ред.] власти Башкирии отмечали, что в регионе продолжительность жизни выросла с 72,06 до 72,64 лет. В 2020-м этот показатель снизился до 71,73 лет. По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, это связано с ростом смертей.

«На фоне сложной эпидемиологической обстановки за 10 месяцев текущего года показатель общей смертности вырос на 13,8%, в том числе смертности в трудоспособном возрасте — на 13,9%», — уточнил Максим Забелин на заседании в правительстве Башкирии.

Премьер-министр Андрей Назаров сделал акцент на том, что в следующем году властям региона предстоит большая работа по снижению смертности.

«Главой республики принято решение о том, что в следующем году здравоохранение будет основным направлением нашей работы. Поэтому сохранение здоровья и активное долголетие наших граждан – основная стержневая задача Правительства Башкортостана в 2021 году», — сказал премьер-министр правительства РБ.

Несмотря на рост общей смертности, республике удалось снизить младенческую смертность на 11,5%.