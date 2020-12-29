Фото: стоп-кадр видео-трасляции В Уфе выявлено 14 несанкционированных горок Фото: стоп-кадр видео-трасляции

В Уфе выявлено 14 несанкционированных мест массового катания. В прошлом году таких горок было 11, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов.

В числе таких мест — Демская мототрасса (Баланова, 1), склон за Конгресс-холлом «Торатау», склон на территории Олимпик парка (ул. Менделеева, 160/5), склон в парке Победы, склон в районе сбросного канала озера Теплое.

По информации УГЗ, в этом сезоне уже зарегистрированы три случая травмирования. Два факта зафиксированы 19 декабря — травмы получили два ребенка. 25 декабря в ледяном лабиринте официального городка на площадке Конгресс-холла «Торатау» травмировался годовалый малыш.

Представитель администрации города также добавил, что во всех опасных местах для катания установлены информационные аншлаги. С населением проводятся профилактические беседы.