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Врач COVID-роддома Уфы в преддверии Нового года обратилась к беременным с просьбой

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено Диной Абсалямовой

Врач COVID-роддома Уфы в преддверии Нового года обратилась к беременным с просьбой Фото: предоставлено Диной Абсалямовой

Заведующая родильным отделением дёмской больницы для лечения COVID-19 Дина Абсалямова в беседе с корреспондентом информационного агентства «Башинформ» заявила, что самолечение среди ковид-беременных может привести к трагическим последствиям. Врач в преддверии Нового года призвала женщин не бояться обращаться в больницу, если проявились признаки новой коронавирусной инфекции, и не заниматься самолечением.

По информации медика, с начала пандемии ковид-роддом принял почти 900 пациенток. В этот период было зафиксировано несколько случаев мертворождений, когда плод умер внутриутробно, и женщины поступали в больницу с этим диагнозом.

«Зафиксировано, что процент мертворождений выше, когда при ковиде женщины поздно обращались за медпомощью – на второй-третьей неделе болезни. То есть они лежали дома с температурой, занимались самолечением, и результат был таким. Мы анализировали эти случаи», — сообщила Дина Абсалямова.

Врач отметила, что перед Новым годом всегда происходит затишье – больные не хотят сразу обращаться к врачам, не хотят в праздники ложиться в медучреждение, тем более коронавирусное.

«Мы хотим в наших группах в соцсетях выпустить несколько постов, статей о том, что своевременное обращение к врачам снижает риск осложнений, в том числе и мертворождений, а также уменьшается частота кесаревых сечений при правильном лечении», — подчеркнула собеседница.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».

 

Ксения Калинина

Теги: медицина, коронавирус
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