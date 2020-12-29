В Уфе выпало 30% месячной нормы снега
Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе выпало 30% месячной нормы снега Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе в минувшие выходные за сутки выпало около 30% месячной нормы снега, сообщил на оперативном совещании в администрации города врио мэра Сергей Греков.
«Снегопад, который прошёл в воскресенье, был серьёзным испытанием для нашего города. В этом сезоне, наверное, это первое серьёзное испытание. Порядка 30% месячной нормы выпало за 12 часов. Все службы города справились «хорошо» с уборкой снега», — отметил Греков.Также он добавил, что понадобится ещё 2-3 дня, чтобы полностью справиться с последствиями снегопада.
Как сообщало ранее агентство, с улиц города было вывезено 12,5 тысяч кубометров снега (порядка 500 самосвалов КамАЗ).
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