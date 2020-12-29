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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

С 1 января вступят в силу новые правила «сельской ипотеки»

ОБЩЕСТВО

С 1 января 2021 года условия программы «сельской ипотеки» будут расширены. Граждане смогут оформить жилищный кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых. Средства можно будет направить на покупку земельного участка и строительство на нём дома, приобретение квартиры в новостройке, готовое ИЖС, а также строительство жилья на участке, уже имеющемся в собственности.

Программа позволяет купить землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

С 1 января на первоначальный взнос можно будет направить средства материнского капитала. Кроме того, гражданам не обязательно обладать правом собственности на земельный участок, на котором они планируют построить дом, достаточно договора аренды.

«В федеральном бюджете на 2021 год на программу предусмотрено более 4 млрд рублей», — прокомментироваладепутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

По данным на ноябрь 2020 года, жители Башкирии получили 1818 кредитов на сумму 3,7 млрд руб. по программе льготной сельской ипотеки, сообщили в Минсельхозе Башкирии.

В России объем кредитования составляет 59,7 млрд руб., что позволит приобрести или построить 1,6 млн кв.м. жилья. Размер сельской ипотеки может составить до 3 млн. руб. сроком до 25 лет. Процентная ставка для заемщика составит от 0,1% до 3% годовых, а ключевую ставку (около 8% годовых) возместит Минсельхоз России.

 

ИА «Башинформ»

Теги: сельская ипотека
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