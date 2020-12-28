Достижение года: В Башкирии назвали победителей конкурса среди муниципалитетов
Достижение года: В Башкирии назвали победителей конкурса среди муниципалитетов Фото: ИА «Башинформ»
В правительстве Башкирии назвали муниципалитеты, ставшие победителями конкурса «Достижение года». В октябре 2020 года Радий Хабиров подписал указ, которым определил порядок проведения конкурса и методику формирования рейтинга для определения лучших муниципалитетов. При рейтинговании территории распределили по трём группам: городские округа, районы с административным центром – городом и сельские районы.
В номинации «Демографическое благополучие» победителями признали Нефтекамск, Уфимский и Бурзянский районы.
«Поддержка предпринимателя»: Агидель, Благовещенский и Бураевский районы.
«Лидерство в сельском хозяйстве»: Мелеузовский и Илишевский районы.
«Антикризисный менеджмент»: Салават, Белебеевский и Татышлинский районы.
«Безопасная и комфортная территория»: Стерлитамак, Янаульский и Бакалинский районы.
«Молодежный муниципалитет»: Уфа, Стерлитамакский и Нуримановский районы.
«Голосующий муниципалитет»: Сибай, Дюртюлинский и Альшеевский районы.