Достижение года: В Башкирии назвали победителей конкурса среди муниципалитетов

В правительстве Башкирии назвали муниципалитеты, ставшие победителями конкурса «Достижение года». В октябре 2020 года Радий Хабиров подписал указ, которым определил порядок проведения конкурса и методику формирования рейтинга для определения лучших муниципалитетов. При рейтинговании территории распределили по трём группам: городские округа, районы с административным центром – городом и сельские районы.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях