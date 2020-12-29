Фото: Ксения Калинина В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка Фото: Ксения Калинина

Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель. Она выжила, но потеряла малыша. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства «Башинформ» рассказала заведующая родильным отделением дёмской ковид-больницы Дина Абсалямова.

«К нам поступила очень тяжелая девушка – с 80 процентами поражения легких. В какой-то момент мы даже допустили мысли, что уже все, но она выкарабкалась. Пациентка прошла все трудности, в том числе неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Рожала она с этой маской, в реанимации. Мы боялись ее лишний раз потревожить. Она родила сама. К сожалению, ребенок еще до первых схваток не выдержал всех токсинов, которые скопились в организме девушки на фоне коронавирусной инфекции. У нее изменились печеночные ферменты, были очень плохие анализы, печеночная и почечная недостаточность», — сообщила врач.

Малыш погиб еще до родов. После того, как он внутриутробно умер, через час-два начались схватки.

«Девушка родила быстро – за три часа. Она сама рассказала, что не понимала, что происходило, только слышала команды в этой маске. Голова чугунная, температура. А она такая вежливая, такая воспитанная, спросила после родов: «Я себя хорошо вела?». Утром мы ей ситуацию объяснили, но пациентка была словно оглушенная. Мы ей напоминали, что дома ее ждет старший ребенок, а погибший малыш сам по себе был больным на фоне тяжелой инфекции. Ребеночек всю болезнь взял на себя, мы пытались ей это объяснить. Как призналась сама девушка, она не сразу поняла, что произошло. Только вечером она осознала случившееся, поплакала, ей дали успокоительное, сделали укол, девушка уснула», — отметила собеседница информагентства.

На следующее утро девушке стало гораздо лучше – она пошла на поправку.

«Мы пришли к ней в палату и увидели, что пациентка сняла маску: она сидела на кровати и ела апельсин. Разница была колоссальная. Она резко пошла в гору после всего этого. Дней через десять мы забрали ее из реанимации, потом еще две недели восстанавливалась в роддоме», — рассказала Дина Абсалямова.

Девушка выписалась, дома ее ждали маленький сын и любящий супруг. Она была благодарна медицинским сотрудникам за моральную поддержку, за то, что спасли ей жизнь.

«Знаю, что она до сих пор переписывается с лечащим доктором. Иногда и я получаю от нее семейные фото. Красивая девушка такая. Мы договорились, что она к нам придет рожать года через два, когда закончится коронавирус, — сказала врач. — Мы рады за нее, что не поддалась депрессии».

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».