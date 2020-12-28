Фото: Валерий Шахов, Ксения Калинина Как кегли на дороге: в Уфе инспекторы ДПС во время рейда воспитывали торопливых пешеходов Фото: Валерий Шахов, Ксения Калинина

В Уфе 28 декабря на улице Первомайской сотрудники Госавтоинспекции провели очередной рейд по пресечению нарушений ПДД со стороны пешеходов. В профилактическом мероприятии приняли участие корреспондент и фотограф информационного агентства «Башинформ».

Только автомобиль инспекторов ДПС остановился рядом с остановкой «Детская библиотека», как «на ловца и зверь бежит»: один за другим пешеходы пытались сократить себе путь и сэкономить время, и перебежать где придется, только не на регулируемом пешеходном переходе.

Среди нарушителей – и женщины, торопливо перебирающие пакеты в руках, и мужчины, сжимающие в руках ключи от автомобиля напротив, и бабушки, отмахивающиеся клюшкой, и дедушки, ворчливо озирающиеся и еле идущие под колеса ничего не подозревающих водителей. Ведь последние лишь могут догадываться, что перед ними внезапно появится пешеход. К слову, во время рейда, детей-нарушителей выявлено не было.

Увидев очередного торопливого пешехода инспектор свистком останавливает его и начинает «воспитывать»: показывает, где следует переходить дорогу, к чему может привести его нарушение, какой штраф грозит. Как правило, на таких участников дорожного движения составляется административный материал по ч.1 статье 12.29 КоАПП РФ («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в 500 рублей.

«Почему решили перейти дорогу в неположенном месте?», — поинтересовался корреспондент «Башинформа» у молодого человека.

«Торопился. Машину на той стороне припарковал – разворачиваться было неудобно», — ответил парень и поспешил к светофору.

И тут же инспектор «тормознул» на дороге сразу троих взрослых – мужчину и двух женщин. Одна почти убежала, но сотрудник ГИБДД вернул ее грозным голосом. Он вновь принялся объяснять «что такое хорошо, а что такое плохо». А пешеходы, словно дети, ответили: «Мы больше так не будем!». И только пятки засверкали.

Далее участники дорожного движения, видимо, поняли, что сегодня уже не вариант нарушать: они останавливались на обочине – замечали инспекторов и, вздыхая, направлялись к светофору.

Но один пожилой мужчина, по всей видимости, не заметил тех, кто пытается сохранить жизнь и здоровье граждан, а также предотвратить ДТП, и ринулся «в бой». Одна сторона дороги далась ему легко – машин не было, а вот на встречной полосе автомобили ехали плотными рядами. Дедушка «завис» на двойной сплошной. Сегодня ему повезло: инспекторы приостановили поток и дали ему пройти на беседу.

«Да я же ничего не сделал, тут все так переходят. Ну некогда мне. До светофора по этому снегу тяжело идти, вот я и решил сократить путь. Теперь я все понял, не повторю», — сказал в свое оправдание пенсионер.

Водители также не в восторге от подобных пешеходов.

«Они же как кегли, а мы — как огромный, несущийся на скорости, шар. Стоят они то перед нами, то по центру, мешают нормально ехать», — сказал уфимец за рулем.

«Очень бывает трудно, особенно вечером, когда пешеходов практически не видно на дороге. Это во многих местах города так переходят проезжую часть. Ведь пешеходы должны понимать, что не только собой рискуют, но и нами – никто не хочет стать палачом для таких людей», — прокомментировал еще один уфимский водитель.

В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции раздали пешеходам светоотражающие значки, чтобы те стали заметнее в вечернее время.

Как пояснил агентству «Башинформ» инспектор пропаганды УГИБДД МВД по Башкирии старший лейтенант полиции Марсель Бикташев, пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую приводят к трагедии – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью.

«За 11 месяцев текущего года в республике зарегистрировано 910 наездов на пешеходов, в них 112 человек погибли и 837 получили травмы. Нередко из-за незнания дорожных правил или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход», — сообщил данные статистики представитель ГИБДД РБ и дал несколько советов пешеходам:

Следует помнить о том, что водители в ненастную погоду, особенно в условиях снегопада, с трудом справляются со своим автомобилем и могут совершенно случайно вас сбить.

Важно смотреть по сторонам, когда переходите проезжую часть. Не делать резких движений, будьте предсказуемыми.

Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть за машины при переходе улицы.

Помните, что ваша законная территория перехода улицы — пешеходный переход.

Не выходите на дорогу в ожидании пассажирского транспорта.

В хмурую, ненастную погоду необходимо быть заметным на дороге. Поэтому на одежде следует иметь светоотражающие элементы.

По информации отделения по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по Уфе, в столице в ДТП за 11 месяцев текущего года погибли 16 пешеходов, 460 получили ранения различной степени тяжести.

«Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то можно сказать, что дорожных происшествий с участием пешеходов стало меньше на 19%, при этом, количество погибших увеличилось на 11%. Среди причин дорожно-транспортных происшествий доля нарушений правил дорожного движения самими пешеходами составил 38%, в результате своей «ошибки» погибли 10 человек», — сообщил инспектор отделения по пропаганде ГИБДД Уфы лейтенант полиции Эльмир Мустафин.

По данным ведомства, только в декабре этого года произошло четыре трагических случая, в которых погибли еще пять человек — пешеходы пожилого возраста в возрасте от 79-83 лет.

«Они более других подвергнуты риску попасть на улице в опасную ситуацию: у них, как правило, снижены зрение и слух. Они не всегда могут быстро и адекватно отреагировать на дорожную ситуацию и нередко подвергают свою жизнь неоправданному риску — переходят дорогу вне установленных для этого местах, перед близко идущим транспортом, могут не заметить приближающийся автомобиль», — пояснили в столичной Госавтоинспекции.

Как правило, пешеходы допускают два серьезных нарушения – переходят проезжую часть в неустановленном месте, вне пешеходного перехода, или неожиданно выходят на дорогу, когда водитель их не видит в темноте и из-за транспортных средств, деревьев.

За 11 месяцев на «зебре» с участием пешеходов произошло 171 ДТП, из них — 176 человека получили ранения, погибли четыре человека. На регулируемых пешеходных переходах один человек погиб и 101 получил ранения; на нерегулируемых пешеходных переходах 75 человек получили ранения, погибли 3 человека. В темное время суток произошло 139 наездов на пешеходов, из них — 137 человек получили ранения, погибли восемь участников дорожного движения.

В Госавтоинспекции также сообщили о том, где в Уфе для пешеходов опаснее всего. Крайне сложная ситуация с участием пешеходов сложилась на улицах: Менделеева, на которой произошло 16 наездов, повлекших гибель одного пешехода и ранение 15 людей; 50 лет СССР – 7 наездов с гибелью 1 пешехода и травмированием 6 человек; Орджоникидзе – 7 наездов с гибелью 1 пешехода; Ленина, на которой произошло 4 наезда с гибелью 1 человека, Демском шоссе — 4 наезда с гибелью 2 пешеходов и Вологодской, где произошло 6 наездов.

«Наиболее опасными участками автодорог на территории нашего города остается проспект Октября, где в 27 дорожно-транспортных происшествиях получили ранения 26 человек, 3 погибли. Сложная ситуация с участием пешеходов сложилась на улицах: Ю. Гагарина, Первомайская, Ст. Кувыкина, Кирова, Интернациональная и многих других оживленных дорогах столицы», — подытожили в отделении по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по Уфе.