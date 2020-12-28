Фото: historykurgan / Vk Алёнка-палёнка: «Башспирт» вызвался выкупить арт-объект, напугавший жителей Нововоронежа Фото: historykurgan / Vk

Госкомпания «Башспирт» намерена выкупить арт-объект, который был 18 декабря установлен в Нововоронеже и который через несколько дней решено демонтировать. Это памятник Алёнке – девушке, нашедшей место для строительства села Новая Алёновка (основано 250 назад), на месте которого вырос Нововоронеж. Памятник основательнице поселения получился неудачным, его раскритиковали горожане и высмеяли в соцсетях. Стоимость арт-объекта – около 1 млн руб., он принадлежит совету ветеранов города. Решено, что изготовитель памятника — индивидуальный предприниматель Владимир Пилипенко, попробует продать памятник через аукцион и после вернет городу сумму гонорара. По некоторым данным, в желающих приобрести «Алёнку» недостатка нет.

«Мы хотим придать памятнику новый смысл — памятник контрафакту, или, проще говоря, „паленке“»,— прокомментировали изданию «Коммерсант-Уфа» в пресс-службе компании.