Фото: Олег Яровиков С 10 января открывается приём заявок для участия в программе «Земский учитель» Фото: Олег Яровиков

10 января начинается прием заявок претендентов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский учитель», сообщает Министерство образования республики.

Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2021 года (включительно) в следующем порядке:

1) регистрация и подача заявки на официальной странице федеральной программы;

2) после подачи заявки на сайте документы претендентов подаются на бумажном носителе региональному оператору — ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан, по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 120, каб. 207 (график приема документов: понедельник-пятница с 9.30 до 11.00 и с 14.30 до 16.00 часов).

На федеральные выплаты для сельских учителей в рамках программы «Земский учитель» могут рассчитывать педагоги до 55 лет. Программа не распространяется на воспитателей детских садов, а также других педагогических работников, кроме непосредственно учителей.

Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 1 млн рублей при условии принятия обязательства отработать не менее 5 лет в школе, расположенной в сельской местности, поселке городского типа или городе с населением не более 50 тыс. человек.Программа «Земский учитель» начала действовать в Республике Башкортостан с 2020 года во исполнение послания Президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года. Действие программы рассчитано до 2022 года.