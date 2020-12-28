Фото: предоставлено Диной Абсалямовой Врач COVID-роддома: коронавирус влияет на головной мозг, вызывая депрессию и озлобленность Фото: предоставлено Диной Абсалямовой

Коронавирус перебивает радость материнства у тяжело болеющих женщин. Об этом в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» сообщила заведующая родильным отделением дёмской ковид-больницы Дина Абсалямова.

«Наши женщины, в принципе, очень терпеливые сами по себе. У нас в палате целый месяц лежали две тяжелые пациентки с поражением легких 65-70 процентов. Они признались, что было очень много неприятных мыслей в голове. Ведь люди понимают, что такое 70 процентов поражения легких. У них постоянная одышка, на кислороде лежат, антибиотики одни, другие, большая доза гормонов. Они боялись, что не выживут. Пациентки погрузились в свои переживания, были очень тихими, а когда стали поправляться, дурные мысли ушли. Акушеры-гинекологи в «красной зоне» работают и как психологи», — рассказала акушер-гинеколог.

По ее словам, сам по себе коронавирус влияет на головной мозг, не только тем, что запахи перебивает, вызывает потерю вкуса, но и вызывает депрессию.

«Мы называем изменения процессов в мозге энцефалопатией. Развиваются озлобленность, депрессия, вредность. Это не только беременных касается, но и в общем пациентов с коронавирусом – они становятся другими. Это не та болезнь, которая радует, она из человека вытаскивает какие-то тяжелые черты. Болеющему самому становится неприятно, трудно от всех этих мыслей», — отметила врач.

Медик вспомнила, как к ним весной поступила тяжелая пациентка, которую сразу перевели в реанимацию.

«Она была озлобленной, на всё огрызалась. Когда женщина попадает в реанимацию, там пользоваться телефонами нельзя, с родственниками общаюсь я, информирую их о самочувствии беременной. Я попросила супруга пациентки охарактеризовать свою жену. Муж заявил, что жизнерадостнее человека не встречал, что супруга его открытая, веселушка. И знаете, как только она пошла на поправку, сразу стала шутить, при переводе из реанимации в палату была самой веселой и жизнерадостной», — сказала Дина Абсалямова.

Бывают случаи, когда родные звонят женщине, а она даже трубку не берет. Родственники начинают паниковать, звонят на «горячую» линию – такие есть при каждом ковид-госпитале. Дежурный отвечает всем. Приходится объяснять, что с ней все в порядке, что она не в родах, не на операции, а, скорее всего, не хочет разговаривать.

«Такое бывает, что лежит и «слушает стенку», — поделилась врач. — В таких случаях родным советуем писать позитивные сообщения – это своего рода поддержка».

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».