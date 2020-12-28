Использовать СМИ свои привилегии для политической борьбы неприемлемо: мнение

Рауфа Гареевна использовала свои издания для того чтобы призывать жителей республики открыто противостоять властям, заявил член СПЧ Азамат Галин, комментируя вывод из Совета Рауфы Рахимовой.

Не секрет что Рауфа Гареевна принадлежит к семье первого президента республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова. И Радий Фаритович, по приезду в республику, первым делом протянул руку дружбы этой семье и просил их совместно прикладывать усилия для того чтобы наши республика процветала. К сожалению издания Проуфу и Бонус каким-то образом восприняли это иначе, и любую инициативу наших властей они пытаются извратить. Более того, есть информация что они чуть ли не штаб создали по борьбе с властями. Я считаю это недопустимым.

Приглашение Рауфы Гареевны в Совет по правам человека — это было тем жестом доброй воли от республиканских властей, чтобы совместными усилиями сконцентрироваться на экономическом и политическом благополучии нашего региона. Но ммне кажется, что к сожалению она восприняла это как слабость власти, и по всей видимости, возможно, пыталась каким-то образом манипулировать этими настроениями. И когда у неё это не получилось она перешла в яростное наступление на властей, и всячески на сегодняшний день они стараются только извратить все инициативы которые исходят от региональных властей”, — сказал Галин.