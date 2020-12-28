Противостояние Рауфы Рахимовой с региональной властью стало очевидным: мнение

Конфликт Рауфы Рахимовой, а вернее её СМИ с региональной властью, в последнее время стал слишком очевидным, заявил член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества Сергей Жуков, комментируя вывод из СПЧ Рауфы Рахимовой.

“Новость о исключении Рауфы Гареевны мне стала известна из чата спч. Я всегда выступал за диалог и конструктив. В последнее время стал очевидным конфликт редакции с региональной властью. Редакция выпускает откровенно оппозиционные материалы на всевозможные темы. С точки зрения свободы слова это позитивный момент, но порой подача материала становится очень резкой. По моему мнению это препятствует развитию республики и наносит ущерб репутации действующей власти. Сложившуюся ситуацию необходимо решать путем исключения радикализации в подаче материалов. Необходимо искать путь решения конфликта и идти в одном направлении. События не из приятных”, — сказал Жуков.

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Излегек» Рауфа Рахимова.

Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.