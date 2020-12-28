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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госсобрание Башкирии приступило к разработке документов предстоящего Года здоровья

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Госсобрание Башкирии приступило к разработке документов предстоящего Года здоровья Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии начали подготовку документов к 2021 году, который Глава республики Радий Хабиров предложил посвятить здоровью и активному долголетию.

«Это своевременное и важное решение. Здоровье наших граждан – функционально важный вопрос. Он напрямую связан со снижением смертности, повышением качества и продолжительности жизни населения. Жизнь и здоровье людей – самое дорогое, что у нас есть», – сказал председатель регионального Госсобрания Константин Толкачев.

По словам спикера Курултая, на территории региона уже действуют различные законы, которые нацелены на повышение социальной защиты населения, снижение аварийности на дорогах, развитие физической культуры и спорта, поддержку производства экологически чистых продуктов питания, ограничения в сфере оборота алкоголя и курения в общественных местах. Депутаты намерены провести мониторинг и запланировать на грядущий год круглые столы, межведомственные взаимодействия и конкретные меры.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госсобрание
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