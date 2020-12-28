2021 год в Башкирии объявлен Годом здоровья и активного долголетия
2021 год в Башкирии объявлен Годом здоровья и активного долголетия Фото: Валерий Шахов
2021 год в Башкирии объявили Годом здоровья и активного долголетия.
Соответствующие документы будут подписаны сегодня. Об этом на оперативном совещании сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Это самое главное, самое дорогое — жизнь людей и здоровье, программа реабилитации и целый ряд других вопросов — то, о чем я говорил. Я думаю, ресурсов в республике на это хватит», — отметил Радий Хабиров.