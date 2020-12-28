В Башкирии число жертв COVID-19 увеличилось до 135
В Башкирии число жертв COVID-19 увеличилось до 135 Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии число жертв COVID-19 увеличилось до 135. Зарегистрировано еще три случая смерти смерти от коронавирусной инфекции.
По данным Минздрава РБ, за последние сутки выявлено 167 новых случаев заболевания вирусом и 367 случаев — внебольничной пневмонией.
Общее число заболевших ковидом на сегодняшний день составляет 18 562 человека.
В стационарах на сегодняшний день лечатся 878 инфицированных. Из них в тяжелом состоянии — 71, на ИВЛ — 12. На амбулаторном лечении находятся 3 005 человек.