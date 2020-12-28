В стационарах на сегодняшний день лечатся 878 инфицированных. Из них в тяжелом состоянии — 71, на ИВЛ — 12. На амбулаторном лечении находятся 3 005 человек.

По данным Минздрава РБ, за последние сутки выявлено 167 новых случаев заболевания вирусом и 367 случаев — внебольничной пневмонией.

В Башкирии число жертв COVID-19 увеличилось до 135. Зарегистрировано еще три случая смерти смерти от коронавирусной инфекции.

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