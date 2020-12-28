Защита экономических интересов регионов – наша жизненная необходимость: глава СПЧ Башкирии

У настоящего патриота республики не может быть других мыслей и взглядов, кроме как укладывающихся в термин «промышленный патриотизм», заявил председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества Владимир Барабаш, комментируя вывод из СПЧ Рауфы Рахимовой.

«Мы все любим свою республику и все хотим её процветания, — сказал Владимир Барабаш. — Поэтому слова Главы республики о необходимости промышленного патриотизма очень правильны и близки по духу, я уверен, каждому жителю республики. Тем более сейчас, когда ситуация в экономике оставляет желать лучшего и все регионы переходят на режим поддержки не только своих жителей, но и своего бизнеса. Защита экономических интересов регионов в буквальном смысле – жизненная необходимость. От того, насколько крепким будет наш бизнес и наша экономика, в прямом смысле этого слова зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому я на 100% уверен, что у настоящего патриота республики не может быть других мыслей и взглядов, кроме как укладывающихся в термин «промышленный патриотизм». И очень больно слышать от людей, таких как Рауфа Рахимова и называющих себя патриотами, заявления, способные нанести ущерб республике».

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Излегек» Рауфа Рахимова.

Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.