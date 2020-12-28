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В рамках нацпроекта «Демография» запускается урок по здоровому питанию для школьников

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

На платформе «Российская электронная школа» запускается урок, посвященный принципам здорового и сбалансированного питания.

Программа реализуется в рамках проекта «Здоровое питание» нацпроекта «Демография». Урок в формате видео-сюжетов разработан АНО «Национальные приоритеты» совместно с ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Роспотребнадзором и ГК «Просвещение».

Цель урока — объяснить школьникам, что такое режим и рацион питания, почему важно их соблюдать; перечень пищевых веществ, необходимых человеку, а также калорийности тех или иных продуктов. В конце урока все школьники смогут проверить полученные знания с помощью интерактивных заданий.

Планируется, что в ходе реализации проекта «Здоровое питание» до 2024 года более 30 млн человек в 80 субъектах Российской Федерации будут охвачены обучающими (просветительскими) программами по вопросам здорового и сбалансированного питания.

В настоящее время в 24 пилотных регионах России осуществляется системный мониторинг качества продуктов и состояния питания различных групп населения. Для обеспечения работ оборудовано 17 испытательных лабораторных центров. Исследуются 12 групп пищевой продукции.

В рамках мониторинга усилен контроль за показателями качества продуктов питания на полках магазинов, а также приняты новые санитарные правила и нормы, направленные на повышение качества пищевой продукции.

Улучшение качества жизни и здоровья граждан благодаря обеспечению безопасными и качественными продуктами, а также внедрение норм здорового питания в каждую российскую семью — одна из основных целей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».

 

Ирина Зимина

Теги: Школа, образование, онлайн, питание
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