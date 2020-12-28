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Новогодняя ель на центральной площади в Уфе - самая высокая в стране

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Новогодняя ель на центральной площади в Уфе - самая высокая в стране Фото: Олег Яровиков

Новогодняя ель на площади Ленина в Уфе — самая высокая в России. Портал ТурСтат представил рейтинг городов России с самыми высокими живыми новогодними ёлками в этом году.

На Соборной площади Кремля в Москве, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на площади Ленина в Уфе установили самые большие ели на Новый 2021 год.

В первую десятку городов по высоте живой новогодней елки вошли Уфа (30 метров), Москва (25 м), Санкт-Петербург (25 м), Сыктывкар (23 м), Углич (Ярославская область, 21 м), Данков (Липецкая область, 20 м), Владимир (18 м), Брянск (13,5 м), Череповец (13 м) и Пенза (12 м).

В большинстве российских городов в этом году были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая в Красноярске.

Рейтинг составлен по результатам исследования новогодних елок в российских городах.

 

ИА «Башинформ»

Теги: новый год
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